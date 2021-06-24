Радуцкий заявил о подготовке к четвертой волне коронавируса в Украине

Радуцкий заявил о подготовке к четвертой волне коронавируса в Украине

"Она начнется — и мы должны это понимать", — подчеркнул Радуцкий.

Украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше.

Об этом председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий 24 июня заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Правительство не отменяло карантин в целом в Украине. Мы понимаем, что еще будет одна волна. Сегодня вопрос, чтобы дольше эта волна не начиналась (...), но она начнется — и мы должны это понимать", — подчеркнул он.

В мае уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что Украина вышла из третьей волны коронавируса, которая унесла больше жизней, чем первые две.

Между тем известная инфекционистка, доктор медицинских наук Ольга Голубовская предупреждает, что Украине угрожает летняя волна коронавируса из-за "индийского" штамма "Дельта".

Новости Украины: чиновники планируют начать подготовку к четвертой волны коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку