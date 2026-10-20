«Радуйтесь каждый миг!»: что известно о женщине и ее дочери Ангелине, которую Путин убил в коляске

Инна Марюхна погибла с однолетней дочерью во время атаки российского «Шахеда» по парковой прогулочной зоне на Харьковщине. / © ТСН

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Войну в Украине российский военный преступник Владимир Путин продолжил убийством детей и рядом находившихся с ними взрослых в одном из парков на Харьковщине среди бела дня 19 октября.

ТСН.ua узнал подробности об одной из убитых в тот день Россией семей. На прогулке в парковой зоне села Новая Водолага среди прочих находилась 28-летняя местная учительница начальных классов Инна Марюхна со своей годовалой дочкой Ангелиной. В этот момент по парку ударил российский БПЛА, в результате чего находившийся в коляске ребенок погиб. Ее мать, Инна Марюхна умерла позже в больнице. Кроме них в результате атаки погиб еще один ребенок, которому было 11 лет и три других человека.

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Убитую Путиным Инну Марюхну знали сотни жителей Харьковщины, поскольку она, кроме того, что работала учительницей, была еще ведущей на многих местных свадьбах, крестинах, днях рождениях и других праздниках.

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С болью в голосе о своей коллеге в комментарии для ТСН.ua щемяще рассказал директор Нововодолажского лицея Александр Коваленко.

«Она была одним из тех лучиков, к которой тянулись все. Она была учительницей в начальных классах, плюс к этому преподавала английский язык. Она, скажем, жила тем, что работала с детьми. Это было ее призванием с самого детства. Инна Марюхна была выпускницей нашей школы. Еще во время своей учебы мечтала стать учительницей, чтобы преподавать в начальных классах, то есть шла к этому со школьных лет», — рассказывает руководитель лицея.

Он добавляет: «Она прекрасно пела, участвовала во всех мероприятиях, которые до войны были посвящены разнообразным событиям, праздникам, повсюду ее звали проводить торжества».

Инна Марюхно. Фото: страница И. Марюхны в соцсети

Как известно, во время российского удара первой погибла дочь этой учительницы.

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«Она очень ждала рождения этого ребенка, целенаправленно шла к тому, чтобы стать мамой. Ангелина была у нее единственным ребёнком. Даже рассчитала, что сначала выпустит четвертый класс, чтобы дети пошли в среднюю школу, а потом рожать. Чтобы не нарушать свое семейное счастье и не нарушать рабочие моменты. Дело в том, что огромное количество родителей учащихся рассчитывали на нее в том, что она выпустит детей. Она исполнила эту обязанность перед собой и перед учениками. Хотела сделать так, чтобы было всем хорошо», — говорит Александр Коваленко.

Сообщение Инны Марюхны с августа. Фото: страница И. Марюхны в соцсети

По его словам, россияне направили «Шахед» в ту парковую зону, где часто отдыхают мамы с детьми.

На одной из своих страниц в соцсети Инна Марюхна публиковала сообщения и видео о том, как она выступала на различных праздниках. Например, в августе, когда ее дочери Ангелине исполнился год, Инна Марюхна щемяще написала: «За день до своего дня рождения я сделала лучший подарок в своей жизни… Я стала мамой самой прекрасной дочери Ангелочки! Как быстро прошел год и мы празднуем первый день рождения моей маленькой девочки, моей дочери, моей любви, моего счастья, моего вдохновения и частички меня!»

Инна Марюхна с дочерью. Фото: соцсети

А три года назад, исполняя песню на одном из праздников, посвященном дню рождения, она оставила на своей странице в соцсети такое сообщение: «Будьте счастливы, несмотря ни на что! Берегите, цените и радуйтесь каждому мигу!».

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Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ «Геранью» убила младенца прямо в коляске и еще одного ребенка. РФ ударила по парку в Новой Водолаге Харьковской области: погибли 6 человек. Среди них двое детей, в том числе младенец.

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