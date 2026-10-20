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«Радуйтесь каждый миг!»: что известно о женщине и ее дочери Ангелине, которую Путин убил в коляске
Убитая путинским «Шахедом» учительница на Харьковщине радовалась каждому мгновению, проведенному с ребенком — ее коллеги рассказали щемящие подробности.
Войну в Украине российский военный преступник Владимир Путин продолжил убийством детей и рядом находившихся с ними взрослых в одном из парков на Харьковщине среди бела дня 19 октября.
ТСН.ua узнал подробности об одной из убитых в тот день Россией семей. На прогулке в парковой зоне села Новая Водолага среди прочих находилась 28-летняя местная учительница начальных классов Инна Марюхна со своей годовалой дочкой Ангелиной. В этот момент по парку ударил российский БПЛА, в результате чего находившийся в коляске ребенок погиб. Ее мать, Инна Марюхна умерла позже в больнице. Кроме них в результате атаки погиб еще один ребенок, которому было 11 лет и три других человека.
Убитую Путиным Инну Марюхну знали сотни жителей Харьковщины, поскольку она, кроме того, что работала учительницей, была еще ведущей на многих местных свадьбах, крестинах, днях рождениях и других праздниках.
С болью в голосе о своей коллеге в комментарии для ТСН.ua щемяще рассказал директор Нововодолажского лицея Александр Коваленко.
«Она была одним из тех лучиков, к которой тянулись все. Она была учительницей в начальных классах, плюс к этому преподавала английский язык. Она, скажем, жила тем, что работала с детьми. Это было ее призванием с самого детства. Инна Марюхна была выпускницей нашей школы. Еще во время своей учебы мечтала стать учительницей, чтобы преподавать в начальных классах, то есть шла к этому со школьных лет», — рассказывает руководитель лицея.
Он добавляет: «Она прекрасно пела, участвовала во всех мероприятиях, которые до войны были посвящены разнообразным событиям, праздникам, повсюду ее звали проводить торжества».
Как известно, во время российского удара первой погибла дочь этой учительницы.
«Она очень ждала рождения этого ребенка, целенаправленно шла к тому, чтобы стать мамой. Ангелина была у нее единственным ребёнком. Даже рассчитала, что сначала выпустит четвертый класс, чтобы дети пошли в среднюю школу, а потом рожать. Чтобы не нарушать свое семейное счастье и не нарушать рабочие моменты. Дело в том, что огромное количество родителей учащихся рассчитывали на нее в том, что она выпустит детей. Она исполнила эту обязанность перед собой и перед учениками. Хотела сделать так, чтобы было всем хорошо», — говорит Александр Коваленко.
По его словам, россияне направили «Шахед» в ту парковую зону, где часто отдыхают мамы с детьми.
На одной из своих страниц в соцсети Инна Марюхна публиковала сообщения и видео о том, как она выступала на различных праздниках. Например, в августе, когда ее дочери Ангелине исполнился год, Инна Марюхна щемяще написала: «За день до своего дня рождения я сделала лучший подарок в своей жизни… Я стала мамой самой прекрасной дочери Ангелочки! Как быстро прошел год и мы празднуем первый день рождения моей маленькой девочки, моей дочери, моей любви, моего счастья, моего вдохновения и частички меня!»
А три года назад, исполняя песню на одном из праздников, посвященном дню рождения, она оставила на своей странице в соцсети такое сообщение: «Будьте счастливы, несмотря ни на что! Берегите, цените и радуйтесь каждому мигу!».
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ «Геранью» убила младенца прямо в коляске и еще одного ребенка. РФ ударила по парку в Новой Водолаге Харьковской области: погибли 6 человек. Среди них двое детей, в том числе младенец.