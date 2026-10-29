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Эксклюзив ТСН
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Рак груди: как распознать и первые симптомы — врачи и пациенты рассказали о болезни

Рак молочной железы у женщин и мужчин: статистика в Украине, первые симптомы, роль генетических мутаций и график прохождения УЗИ и маммографии.

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Фото автора: Елена Лоскун Елена Лоскун
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Медики рассказали о том, как распознать рак груди

Медики рассказали о том, как распознать рак груди / © Freepik

Более полумиллиона женщин в мире ежегодно умирают от рака груди. Именно это заболевание остается самым распространенным среди других видов рака, выявленных у женщин и в нашей стране. Только в течение 2024 года соответствующий диагноз был поставлен почти 14 тысячам украинок. Чтобы снизить эту неутешительную статистику и еще раз напомнить об опасности, октябрь традиционно считается месяцем осведомленности о раке молочной железы.

Можно ли этому предотвратить и почему внимательно относиться к себе следует не только женщинам, но и мужчинам — рассказывает корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

История Виктории Скок: борьба с раком III стадии в 28 лет

Этот блог Виктория Скок из Киевской области начала вести около трёх лет назад, когда узнала о своём диагнозе — рак груди. Ей было 28 лет.

Виктория Скок, жительница Киевской области: «Я думала: ну все, моя жизнь подходит к концу, а я такая молодая. Разные вот такие мысли…»

Виктория вспоминает, что первыми симптомами были температура, потеря аппетита и веса. Одна из молочных желез стала твёрдой и увеличилась почти на один размер. Несколько недель ей лечили мастопатию, пока она не обратилась к другому специалисту.

Виктория Скок, жительница Киевской области: «Когда я сделала МРТ и увидела снимок, любой бы сразу понял, что это, скорее всего, опухоль. А потом, когда пришли результаты биопсии, стало ясно, что, к сожалению, у меня третья стадия… К маммологу я ходила не так часто — честно говоря, раз, наверное, два до 28 лет. Знаете, мы же ходим к врачу только тогда, когда что-то беспокоит или когда что-то болит. Я — не исключение».

У Виктории размер опухоли достигал примерно четырёх сантиметров. По словам врачей, злокачественные новообразования размером до двух сантиметров ещё имеют благоприятный прогноз, но, к сожалению, большинство пациентов обращаются слишком поздно.

Ужасающая статистика и факторы риска

Согласно официальным данным, в 2024 году в Украине было выявлено почти 14 тысяч новых случаев рака молочной железы. Из них 17 процентов — именно на третьей стадии, а 11 процентов — на четвёртой.

Алексей Зотов, хирург-онколог, доцент кафедры онкологии НМУ им. А. А. Богомольца: «Более трети женщин с раком молочной железы получают диагноз несвоевременно — на третьей-четвертой стадии. Каждые 40 минут одной женщине ставят диагноз «рак молочной железы», а каждый час одна женщина умирает. Существует несколько групп факторов риска: это нарушение гормонального фона (в частности, повышение уровня эстрогенов), раннее начало менструаций и позднее их прекращение, отсутствие родов, отсутствие кормления детей грудью. Определенное значение имеют нарушения функции печени и особенности пищевого поведения».

Бесконтрольное агрессивное деление собственных клеток в организме — именно так возникает рак. Почему это происходит, медики до сих пор точно объяснить не могут, однако доказано, что болезнь может быть и наследственной. Наличие соответствующих генов определяется с помощью специального исследования, которое стоит около 17 тысяч гривен и проводится один раз в жизни.

Анна Хмель, клинический онколог: «Это , например, если у отца был рак поджелудочной железы или рак простаты, а у матери, бабушки или тети — рак молочной железы или рак яичников. Даже если мы обнаруживаем у здоровой женщины наследственный ген, это не означает, что она обязательно заболеет раком в течение своей жизни. Из тех женщин, у которых обнаружена мутация, только 12% заболеют раком в течение жизни».

Болезнь не только у женщин: рак груди у мужчин

Многие ошибочно считают рак груди исключительно женским заболеванием, но это не так.

Анна Хмель, клинический онколог: «Сейчас в нашем центре проходят лечение 5 мужчин. Двое обратились на ранней стадии, а трое, к сожалению, на четвёртой. Именно у мужчин в 70% случаев обнаруживается мутация».

Как сохранить жизнь: график обследований и советы врачей

Наука пока не может предложить стопроцентную защиту от рака молочной железы. Врачи дают простые советы: вести здоровый образ жизни, не игнорировать тревожные симптомы (нетипичные выделения из груди, асимметрию, уплотнения, изменения кожи или увеличение лимфоузлов) и обязательно систематически проходить обследования.

Алексей Зотов, хирург-онколог: «Если женщина прожила 5 лет без признаков заболевания, мы считаем, что вылечили её. На первой стадии это 96–98%. А если она находится на четвертой стадии — 20–30% не доживают до пятилетнего срока».

Анна Хмель, клинический онколог: «Если речь идет о здоровой женщине, у которой нет генетических мутаций, то с 25 лет рекомендуется ежегодный осмотр у маммолога и УЗИ молочных желез. Мамографию мы проводим с 40 лет 1 раз в 2 года, а в возрасте 50–70 лет — 1 раз в год. Если же у пациенток есть мутация, то с 35 лет мы проводим МРТ молочных желез, а уже с 40 — маммографию».

Виктории Скок из Киевской области удалось победить рак третьей стадии. Сейчас она следует всем рекомендациям врачей, заботится о своём здоровье и призывает к этому других в своём блоге.

Виктория Скок, жительница Киевской области: «Просыпаться здоровой — это такое большое счастье».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Украинская делегация ЕДЕТ В ОЛЕШКИ?! Драка в ПАРЛАМЕНТЕ и катастрофа в Испании | ТСН День, 29 октября

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