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Ракета дальностью 300 километров: полковник запаса ВСУ рассказал о подарке от Британии

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Ракета дальностью 300 километров: полковник запаса ВСУ рассказал о подарке от Британии

Великобритания может передать ВСУ ракету Storm Shadow. / Фото: Википедия

Эксперт считает, что подобные ракеты могут уничтожить Крымский мост.

Иностранные СМИ сообщили, что Великобритания может передать Украине ракеты дальностью более 300 км. Это очень хорошее усиление для ВСУ.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Эксперт отметил, что Великобритания хочет передать Украине ракету Storm Shadow. Ракета этого тысячелетия, крылатая, дозвуковая, с дальностью 300-700 км и более.

"В зависимости от того, какой дальности нам дадут ракеты, мы будем производить боевое поражение на боевой радиус этой ракеты. В среднем это около 300 км. Пока нам этого достаточно, чтобы уничтожить Крымский мост, и любую точку на оккупированной территории Украины мы получим. Ракета, с одной стороны, недешевая, но задачи, которые она выполняет, в десятки раз больше стоимости самой ракеты", — считает Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что эта ракета высокоточная, однако возникают вопросы, а откуда ее будут запускать.

"Хорошая ракета, высокоточная. Остается вопрос пуска – ракета морского или воздушного базирования, но думаю, если поставить задачу, можно выполнить и наземные пуски с помощью пусковых установок морского базирования. Скорее всего, нам их уже передали. Информация попадает в эфир в основном уже после поставки. Я думаю, в ближайшее время мы увидим работу этих ракет", — сказал он.

Напомним, в Воздушных силах показали фото штурмовика Су-25, к которому прикреплены американские ракеты Zuni класса "воздух-земля". Поэтому российские пропагандисты устроили истерику.

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Дата публикации
Просмотры
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