Ракета дальностью 300 километров: полковник запаса ВСУ рассказал о подарке от Британии

Иностранные СМИ сообщили, что Великобритания может передать Украине ракеты дальностью более 300 км. Это очень хорошее усиление для ВСУ.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Эксперт отметил, что Великобритания хочет передать Украине ракету Storm Shadow. Ракета этого тысячелетия, крылатая, дозвуковая, с дальностью 300-700 км и более.

"В зависимости от того, какой дальности нам дадут ракеты, мы будем производить боевое поражение на боевой радиус этой ракеты. В среднем это около 300 км. Пока нам этого достаточно, чтобы уничтожить Крымский мост, и любую точку на оккупированной территории Украины мы получим. Ракета, с одной стороны, недешевая, но задачи, которые она выполняет, в десятки раз больше стоимости самой ракеты", — считает Роман Свитан.

Эксперт подчеркнул, что эта ракета высокоточная, однако возникают вопросы, а откуда ее будут запускать.

"Хорошая ракета, высокоточная. Остается вопрос пуска – ракета морского или воздушного базирования, но думаю, если поставить задачу, можно выполнить и наземные пуски с помощью пусковых установок морского базирования. Скорее всего, нам их уже передали. Информация попадает в эфир в основном уже после поставки. Я думаю, в ближайшее время мы увидим работу этих ракет", — сказал он.

Напомним, в Воздушных силах показали фото штурмовика Су-25, к которому прикреплены американские ракеты Zuni класса "воздух-земля". Поэтому российские пропагандисты устроили истерику.

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