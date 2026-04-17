Ракета, которая достанет до Москвы: пока Patriot в дефиците, Украина производит собственную баллистику

Ракеты

«Хуже быть не может», — так президент Владимир Зеленский охарактеризовал текущее состояние с запасами ракет к системам Patriot. Из-за войны на Ближнем Востоке мировые запасы антибаллистических ракет PAC-3 практически исчерпаны. Пока Запад ищет помощь поштучно, украинские конструкторы готовят ответ, который сможет достать до Москвы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

PAC-2 против PAC-3: почему нам не подходят немецкие ракеты

Во время последнего визита президента в Германию была достигнута договоренность о поставках сотен ракет для Patriot в течение следующих четырех лет. Однако есть нюанс: большинство из них будут типа PAC-2.

PAC-2: єффективна против самолетов и крылатых ракет. Работает по принципу облака обломков. Но против баллистики она малоэффективна — обломки лишь повреждают корпус «Искандера», не уничтожая боевой заряд, который все равно падает на землю и взрывается.

PAC-3: настоящая «снайперская пуля» — она не несет взрывчатку, а попадает в боеголовку вражеской ракеты на огромной скорости, разбивая ее вдребезги на высоте до 40 км.

Именно PAC-3 сейчас является «бутиковым» оружием. Единственный производитель в мире — Lockheed Martin (США) — выпускает всего около 600–700 единиц в год. Для сравнения: во время обострения на Ближнем Востоке всего за несколько дней было израсходовано 800 таких ракет.

Молчаливый отказ Вашингтона и украинский прорыв

Украина неоднократно просила США предоставить лицензию на собственное производство PAC-3, однако ответа до сих пор нет. При таких условиях единственный выход — создание собственной системы.

Украинская компания Fire Point (известная разработкой ракет «Фламинго») уже работает над амбициозным проектом. Главный конструктор Денис Штилерман заявляет: цель — снизить стоимость перехвата баллистики с миллионов до менее одного миллиона долларов.

Денис Штилерман, главный конструктор Fire Point: «Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года. Сейчас тратить два-три Patriot на один „Искандер“ — это слишком дорого. Наш прорыв изменит правила игры».

FP-9: баллистический паритет и удар по Москве

Кроме ПВО, Fire Point завершает разработку тяжелой баллистической ракеты FP-9. Ее характеристики впечатляют:

дальность: до 850 км;

боеголовка: 800 кг.

Эта ракета делает Москву достижимой целью для украинских Сил обороны. Штилерман убежден: снос штаб-квартиры ФСБ или Генштаба РФ в Москве с помощью FP-9 изменит сознание россиян быстрее любых переговоров. Военные называют это «стратегическим паритетом».

Охота на «Бастионы» и «Искандеры»

Пока собственная баллистика только на подходе, ВСУ действуют превентивно. Каждая уничтоженная пусковая установка — это спасенные жизни.

Март: ГУР уничтожило в Крыму комплекс «Бастион» вместе со сверхзвуковыми ракетами «Циркон».

Ночь на 16 апреля: Силы беспилотных систем поразили две базы комплексов «Искандер» в оккупированном Крыму.

Украина продолжает борьбу за небо, сочетая ювелирную работу дипломатов, бережливость зенитчиков и инженерный гений собственных конструкторов.

