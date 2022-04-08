"Ракета летит строго по заданным координатам": военный эксперт об обстреле россиянами вокзала Краматорска

Правоохранительные органы будут фиксировать факт совершения военного преступления.

Российская армия отдавала себе отчет, куда выпускать ракеты, прилетевшие на вокзал в Краматорске.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Нельзя пустить ракету так в белый свет, как в копейку. Дело в том, что в ракету вводятся координаты цели – точка прицеливания. И ракета летит строго по заданным координатам. Они отдавали себе отчет, куда они ее наводят и бьют", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что россияне имеют двойную цель: попытка дискредитировать Вооруженные силы и предотвратить эвакуацию гражданского населения.

"Если они дойдут до Краматорска, как они планируют, то без гражданского населения им будет очень тяжело захватывать этот город. Сумы, Ахтырка, Чернигов, Харьков — они не пошли на штурм этих городов, потому что там они не смогли. А вот Мариуполь они окружили и что делают? Уничтожают местное население, чтобы заставить нас сдать этот город. Это, к сожалению, методика ведения боевых действий российской армии", – отметил Олег Жданов.

По его словам, "Точку-У", нанесшую удар по Краматорску, оккупанты применяют с третьей недели войны.

"Они использовали "Точку-У" еще на южном и юго-восточном направлении. Под Киевом применялась "Точка-У". На Донбассе тоже. Кстати, у нас есть очень много фото- и видеодоказательств ракет "Точка-У", которые не разорвались. Они очень старые, еще с советских времен, их привезли со складов и они не разорвались. Поэтому то, что Россия их не использует, это сплошное вранье", — отметил Олег Жданов.



Правоохранительные органы будут фиксировать факт совершения военного преступления. “Во время съемок сверху с помощью дрона или беспилотника мы четко увидим, как разлетались обломки. И они дадут нам направление, откуда прилетела ракета", — сообщил военный эксперт.



Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, еще 87 ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске. По его словам, это "зло, которое не имеет границ".

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