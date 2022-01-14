Ракета Маска вывела на орбиту спутник "Січ-2-30": он установил связь с космическим центром в Украине

Ракета Маска вывела на орбиту спутник "Січ-2-30": он установил связь с космическим центром в Украине

После 10-летнего перерыва Украина вернулась в клуб космических держав.

Украинский спутник "Січ 2-30", выведенный на орбиту ракетой Falcon Илоной Маской из мыса Канаверал, установил связь с центром космической связи в Хмельницкой области. Случилось это впервые за десять лет.

Об историческом для Украины день рассказали в сюжете ТСН.Ранок14 января.

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О том, что спутник установил связь, сообщают в конструкторском бюро "Південне". В 20:15 13 января спутник пролетает над Украиной. В полной тишине люди, создававшие "Січ-2-30", ждали, удастся ли установить контакт с ним. К счастью, появляется сигнал.

Хотя получить полноценную информацию при первом прохождении не удается, неудачей это специалисты не считают. "Там есть стартовая полетная задача. Он должен включить бортовой компьютер, подключить систему энергообеспечения, раскрыть солнечные батареи и выполнять задачи самоналадки", — сообщил генеральный директор КБ "Південне" Александр Кушнарев.

Первый украинский спутник "Січ 2-30" установил связь с центром в Хмельницкой области

В 20:00 на третьем сеансе связи появляются устойчивый сигнал со спутником. Все его бортовые системы работают в штатном режиме, солнечные батареи раскрыты. Разработчики выдыхают с облегчением.

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В космос спутник вывела ракета Илона Маска из мыса Канаверал в Соединенных штатах. Специалисты уже назвали это историческим событием. После 10-летнего перерыва Украина вернулась в клуб космических держав. В последний раз спутник отправился на орбиту из России. Зато этот не имеет ни одного элемента российского производства. "Почти все компоненты украинского производства. За некоторым исключением — некоторые компоненты из Канады, Европы получены", — рассказал Александр Кушнарев.

Информацию со спутника будет получать центр полетов в Дунаевцы Хмельницкой области. "Мы выполняем функцию управления аппаратом. Моя задача – это провести сеанс без замечаний, а проверить всю информацию, которая будет отправлена на аппарат, которая будет из него принята. Затем аши специалисты будут делать анализ телеметрической информации", – рассказал сотрудник Центра обработки и контроля специальной информации Дмитрий Горянов.



"Січ 2-30" сможет фиксировать многое: от вырубки лесов до передвижения российских войск. Первые фото из "Січи 2-30" ожидают уже через несколько дней. К слову, к 2025 году на орбите должно появиться еще семь украинских спутников.