Ракета Маска вывела на орбиту украинский спутник "Січ-2-30": какое значение имеет этот запуск

Спутник сможет собирать данные для гражданских и оборонных нужд.

Собственный украинский спутник "Січ-2-30", который вывела на орбиту ракета Falcon с мыса Канаверал уже над Украиной. Специалисты уже говорят о возвращении Украины в клуб космических государств.

О том, какое значение имеет этот запуск – 13 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

С последнего запуска прошло 10 лет. Тогда спутник отправился на орбиту из России. Сегодня "Січ-2-30" уже не имеет ни одного элемента российского производства.

Первый украинский спутник "Січ-2-30" запустили в космос | Новости мира

Информацию со спутника будет получать центр полетов в Хмельницкой области: там его обустроили после того, как Россия аннексировала Крым и взяла под контроль центр в Евпатории. Спутник, разработанный в ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля", сможет собирать данные и для гражданских, и для оборонных нужд. Фиксировать можно многое: от вырубки лесов до передвижения российских войск.

Сегодняшний запуск – это только начало, убеждают в Государственном космическом агентстве. До 2025 года на орбите должно быть еще 7 украинских спутников.

За запуском с Банковой внимательно следило руководство государства. Президент Владимир Зеленский уже поздравил конструкторов с космическим прорывом.

"Я считаю, что это начало новой фазы космической программы нашего государства. Благодаря украинскому спутнику "Січ-2-30" мы будем получать информацию не только от наших партнеров, но и свою собственную. Это очень важно", — отметил он.

Украинский спутник "Січ-2-30" - какое значение имеет этот запуск или уже снимки из космоса

"Січ-2-30" будет работать на орбите не менее 3 лет — это гарантийный срок. Однако разработчики говорят, что его надежно построили и надеются, что он будет работать еще много лет спустя.

В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Читайте также: