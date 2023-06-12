Ракета оставила 8-летнего ребенка и ее бабушку без жилья: днепряне сплотились, чтобы помочь

Девочку с рождения воспитывает бабушка, потому что мама от нее отказалась, а папа не помогает, а теперь еще русские лишили ее жилья.

Дом для восьмилетней Ани, которую российский удар оставил без жилья, пытаются восстановить неравнодушные. Ракетный удар по Подгородному 3 июня разрушил двухэтажку, где жила девочка с бабушкой. Во время той атаки ранило 22 человека, и погиб двухлетний ребенок. Часть дома полностью уничтожена. В другой – сдвинулись плиты. После удара Галина Таран и ее внучка Аня живут в металлическом вагончике на даче, потому что негде больше, и неравнодушные решили собрать деньги им на жилье, говорится в ТСН.

Чтобы быть с внучкой, раненая Галина сбежала из больницы, как только ей зашили раны. “Зашили руку и ногу. Я у окна сидела как раз, взрыв не переданный, просто ужас. У меня кровь лилась, я и ее вымазала. Думала, что еще ее ранило”, — рассказывает женщина.

Это был поздний вечер 3 июня, когда российская ракета попала между двумя многоквартирными домами Подгороднего. Под завалами оказались люди. Маленькая Аня чудом не пострадала, она в комнате как раз мастерила бусы для бабушки. “Я услышала взрыв, у нас все начало трястись. Я побежала к бабушке. Выключился свет. Открыла дверь, потому что бабушка не могла открыть дверь, а я смогла. Толкали вдвоем, потому что их заело”, — рассказывает Аннушка.

Удара по городу Подгородное на Днепропетровщине

Вместо выбитой взрывом двери в квартиру, теперь прибита доска. Но самое главное – смогли спасти кошку, радуется девочка. Мебель в доме разбрасывала взрывом, окон нет, появились трещины в перекрытиях, потолок может обрушиться. "Вот посмотрите, трещины по всему дому идут. Все плиты разъехались, все выбито, все сломано”, — показывают жильцы дома.

Оставаться здесь опасно, поэтому бабушка с внучкой переехали в металлический вагончик на даче. Другого убежища у них нет. Решили помочь Ане и ее бабушке тренер девочки по танцам и родители других артисток-спортсменок. Танцами и акробатикой в этом коллективе девочка занимает три года. Вместе с родителями других девочек тренер решила собирать пожертвования, чтобы у маленькой Ани было свое жилье. “Очень болит, щемит всем. Критический вопрос – это жилье. Бабушка: "Нет, я все сделаю сама, нет, мы все сделаем сами". Бабушка есть бабушка”, — рассказывает руководитель коллектива эстрадного танца Виктория Еремеева.

Бабушка заботится о девочке с рождения - мать отказалась от малышей еще в родильном, отец не участвует в воспитании.

Чтобы у ребенка было все необходимое, Галина на пенсии работает бухгалтером. Но на покупку нового жилья ее зарплаты – не хватит. “Хочу быть защитницей, чтобы бабушка смотрела, как я стараюсь. Я хочу построить дом на трем, с кошкой своей”, — говорит ребенок.

Хотя на новое жилье собирать еще очень долго, они благодарят за помощь всех неравнодушных. В то же время местные власти до сих пор не провели обследование дома, чтобы официально признать его непригодным для проживания или наоборот — начать восстановление. Другого жилья жильцам разрушенного дома тоже не предложили.

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