Ракета попала в квартиру в Киеве и не разорвалась: все подробности с места происшествия

О пострадавших и погибших нет информации.

Российская ракета попала в квартиру в Святошинском районе Киева и не разорвалась. С многоэтажки и соседних домов эвакуируют людей.

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка "Завтрака с 1+1".

Сейчас территория ограждена, дом чёрный. Пострадали несколько квартир. Также очень много обломков лежит во дворе, там сейчас работают взрывотехники.

Известно, что в помещении дома есть неразорванный снаряд. Сейчас никого туда не пускают. Произошла эвакуация людей. Пока о пострадавших и погибших нет информации. Но находящиеся на месте правоохранители сообщили, что погибших нет.

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Там есть автобусы, скорая помощь. Эвакуировали людей также из соседних домов, ведь неразорванный снаряд может сдетонировать. Находиться там сейчас очень опасно. Людей не подпускают ближе, чем на 10 метров, потому что правоохранителями проводятся работы.

Напомним, российские войска в ночь на 23 января нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный. Оккупанты атаковали Украину, выпустив 41 ракету. Речь идет о крылатых, баллистических, авиационных и зенитных управляемых ракетах. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую воздушную цель.

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