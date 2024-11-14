Ракета убила семью, пока он вышел на кухню: Кривой Рог прощается с мамой и тремя детьми

Местный житель Максим Кулык за считанные минуты потерял всю свою семью – жену Елену и троих детей.

Невыразимая боль для всей страны! В Кривом Роге прощаются с молодой мамочкой и тремя ее ангелочками. Они погибли при обстреле города россиянами. Чудом выжил только отец, который мгновенно потерял все, что имел.

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Удар по Кривому Рогу

Только боль и ненависть. Такие ощущения появляются при упоминании россиян, ведь они забирают у нас самое ценное. В Кривом Роге прощаются с погибшими в результате вражеской атаки россиян – Еленой Кулык и тремя ее детьми. Ей было 32, старшему сыну – 10, Демиду – 2, а дочери Ульяне – всего 2 месяца. В живых в семье остался только отец Максим. Следующие кадры невозможно смотреть без слез.

На это способны только россияне. Утром 11 ноября они прицельно ударили баллистикой по жилой пятиэтажке.

Баллистической ракетой по Кривому Рогу из оккупированного Крыма – россияне ударили по городу после 10:00. Много жителей как раз были дома. Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

В первые минуты после удара люди спасались из изуродованных домов и искали соседей. Четырнадцать жителей ранены. Среди них – двое детей. Их жизнь вне опасности. Можно ли восстановить этот дом – должны установить специалисты. Пока жителям предложили временное убежище.

На место трагедии жители города несут цветы и детские игрушки. 13 ноября в Кривом Роге – День траура.

В Кривом Роге погибла семья

Путинская армия попала ракетой в многоквартирный дом, в результате чего 33-летний местный житель Максим Кулык за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детишек. Самой маленькой девочке было 2 месяца, в момент попадания мать кормила младенца. Отец детей выжил благодаря тому, что отвлекся, выйдя на кухню что-то принести, и из-за разрушения перекрытия провалился к соседям, которые жили на низшем этаже.

ТСН.ua разыскал друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяра. Едва сдерживая слезы, Александр рассказал, что с Максимом не смог пообщаться, он просто не может разговаривать. Как говорят в народе, у него "штора на глазах":

"В момент попадания ракеты они были дома, это пять членов семьи – он, жена и трое детишек. Жена кормила самого маленького ребенка, двое других детишек, 10-летний Кирилл и Демид, которому было 2,8, играли рядом. Максим ушел на кухню что-то взять, возможно, воды или за салфетками. Раздался взрыв, Макс оказался на втором этаже, в кухне у соседа. Он стал пытаться попасть на свой этаж, но из-за обрушившихся перекрытий не смог этого сделать. К дому оперативно подъехали "скорая", пожарные, полиция, начали оттаскивать Максима от дома из-за угрозы нового обвала".

О семье Кулыков Александр говорит, что это была позитивная и жизнерадостная семья:

"Я не знаю, в какую церковь ходил Максим, но знаю, что еще во время ковида Макс волонтерил, подкармливал бездомных, развозил боксы с едой, Елена находилась в декретном отпуске".

Александр добавил, что о попадании ракеты в дом узнал из соцсетей. Брат Максима сказал, что новости плохие. Александр приехал на место и увидел все это. Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвертый ребенок. Сейчас он потерял все:

"Сейчас с ним его родители, брат, с Максом невозможно связаться, он не разговаривает… Завалы разбирали около 14 часов. Как я понял, то попадание было как раз в ту комнату, где были Елена с детьми. Весь стояк рухнул. Мне кажется, что ракета сверху попала, прошла сквозь и в их комнату, после чего все посыпалось. Кирпичный дом рассыпался, как песочный".

По словам знакомых этой семьи, сейчас собираются средства для того, чтобы помочь Максиму финансово.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и близким всех погибших из-за полномасштабного вторжения оккупантов. Россия обязательно будет наказана и получит ответ за каждого украинца.

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