Ракета в доме и смерть по дороге за хлебом: россияне значительно увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины

Пока местным подвозили фанеру, чтобы закрыть окна, оккупанты второй раз за час обстреляли жилой район.

В Херсонской области артиллерийские обстрелы со стороны российских войск стали интенсивными. Оккупанты прицельно бьют по жилым районам областного центра. Накануне за ночь в регионе увеличилось количество жертв среди мирного населения — погибли 5 человек и 7 получили ранения. Из-за обстрелов российских войск три электроподстанции обесточены, поэтому в Херсоне накануне вечером пол города осталось без электроснабжения, говорится в ТСН.

93-летняя Надежда едва сдерживает слезы после пережитого обстрела. В ее доме выбило стекла и женщина не знает, как будет ночевать дома в холоде. Она помнит Вторую мировую войну, но не подозревала, что в почтенном возрасте снова будет прятаться от убийственных снарядов под кроватью, как тогда, когда была подростком. В стену дома напротив дыра, от снаряда из реактивной системы залпового огня.

Ракета из "Града" попала в дом Ольги Николаевны, она чудом самостоятельно выбралась из-под завалов.

Пока местным подвозили фанеру, чтобы закрыть окна, оккупанты второй раз за час обстреляли жилой район. “У нас крыша обвалилась, маму прибило по голове. У меня самой руки дрожат, хорошо, что дети пошли за гуманитаркой, детей дома не было. Я с кровати подпрыгнула”, — рассказывают местные.

“Они продолжают бить по Корабельному району и по центру. К сожалению, есть жертвы”, — рассказывает руководитель информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

У подъезда многоэтажки тело 70-летнего мужчины, который шел за хлебом к волонтерам, как рядом прилетел снаряд. Мужчина погиб мгновенно от множественных осколочных ранений.

На месте обстрелов работают полицейские, фиксируют военные преступления оккупантов и собирают три десятка обломков от вражеского снаряда.

"Просто они наугад шмалят, куда угодно, куда прилетит, туда у них и радость. Город у нас такой с холмами, они видимо его хотят ровненьким сделать. Их нужно на расстояние ствольной артиллерии отогнать, потом будет лучше”, – убежден местный житель Виктор.

За минувшие сутки в Херсонской области от обстрелов российских войск погибли пять мирных людей и 7 получили ранения. Вражеский артиллерийский огонь с левого берега Днепра последние двое суток только усиливается.

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