Ракета влупила в 500 метрах от кортежа Зеленского: что известно о покушениях на президента

В общей сложности на жизнь Зеленского посягали уже более 10 раз.

Россияне 6 марта в очередной раз нанесли удар по Одессе. Ракета ударила в нескольких сотнях метров от кортежа президента Владимира Зеленского, который приехал в город для переговоров с премьер-министром Греции. В то же время у Буданова рассказали еще одну интересную историю о том, как за президентом Украины "охотилась" группа кадыровцев.

Все подробности – в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Атака на Одессу во время визита Зеленского

Россияне никак не оставят Одессу в покое. Там 6 марта договорились встретиться украинская и греческая делегации во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а уже через несколько часов греческие СМИ вышли в эфир со срочной новостью: Россия ударила по городу именно перед встречей лидеров.

Что с Зеленским?

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Отмечается, что в состав греческой делегации входили восемь человек. Все целые, впрочем, до последнего ни слова не говорили о представителях Украины и, в частности, о Зеленском. Пока украинцы нервничали, россияне, как всегда, успели позлорадствовать, но недолго. Уже через несколько часов Зеленский выступил с заявлением по поводу удара по Одессе.

Заявление премьер-министра Греции

Премьер-министр Греции также прокомментировал ракетный удар по Одессе. Он отметил, что у делегации уже не было времени пойти в укрытие, ведь от сирены до взрывов прошли считанные секунды. Ракета ударила в 500 м от кортежа делегаций, где был и Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета ударила в 500 метрах от кортежа Зеленского! Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис / Фото: Сайт президента Украины

Последствия атаки

Во время этой атаки, по словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, снова погибли местные. Пятерых спасти не удалось, еще пятеро получили ранения. В то же время в Силах обороны юга подтвердили, что россияне нанесли удар, но спикер Гуменюк отметила, что эта атака не была связана с визитом президента:

"По Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично проводит".

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Сколько покушений было на Зеленского?

В общей сложности на жизнь Зеленского посягали уже более 10 раз. Сам президент признается, что уже даже не считает, сколько точно такого было. Разведка его информирует уже после зачистки исполнителей.

Напомним, что в начале полномасштабной войны Владимир Путин лично отдал приказ ликвидировать Зеленского и поручил эту "спецзадачу" главе Чечни Рамзану Кадырову. Для этого подготовили элитную группу кадыровцев, но их уничтожили еще 26 февраля 2022 года. После разведки с использованием БПЛА, Вооруженными силами Украины по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля был нанесен сокрушительный удар, в результате которого, по информации Генштаба ВСУ, погиб близкий к Кадырову командир 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

Покушение на Зеленского готовили в ГРУ РФ

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Также недавно стало известно, что кроме кадыровцев готовить покушение на Зеленского еще за несколько месяцев до вторжения начала еще одна группа. Там хвастались, что проведут "самую красивую" спецоперацию и этим закончат войну. Занималось этим Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил России.

Планы Кремля рассекретил международный журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев. Он заявил, что еще до вторжения на базе ГРУ РФ был создан так называемый "клон" ЧВК "Вагнер", который и должен был совершить покушение. Тогда московским спецназовцам удалось проникнуть в столицу. Задача у них была очевидная – в час "X" с оружием наперевес уничтожить политическое руководство Украины, вызвав хаос в государстве. Расследователи Bellingcat утверждают, что им удалось выследить ГРУшников и прослушать все их разговоры. Похоже, россияне в чем-то просчитались и были вынуждены месяцами прятаться в Украине.

Имена исполнителей

По данным журналиста, по крайней мере, часть российских диверсантов украинцам удалось разоблачить и уничтожить, впрочем, не всех. Грозев говорит, что у России оказалось не так много специалистов, которые могли совершить столь масштабную операцию, поэтому задействовали к этому буквально всех. Среди ГРУшников, собиравшихся убить Зеленского, якобы были известные всем так называемые Петров и Боширов. Ранее расследователи обвинили этих двух ГРУшников, подлинные имена которых Анатолий Чепига и Александр Мишкин, в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Это произошло в 2018 году.

Агенты ГРУ России Петров и Боширов / Фото: ТСН.ua

Скоро станут известны имена еще нескольких исполнителей

Те же из россиян, кому удалось спастись, находятся в российском тылу и участвуют в войне с Украиной дистанционно, но есть и те, кто продолжает время от времени проникать в Украину, чтобы попытаться завершить начатое. Имена этих подонков уже скоро будут опубликованы! Грозев пообещал завершить расследование уже в ближайшие недели, поэтому ждем подробностей.

Впрочем, стоит отметить, что точно проверить и подтвердить слова Христо Грозева пока невозможно, украинские власти его заявления пока никак не прокомментировали. Но команда Грозева давно известна во всем мире, в том числе и громкими разоблачениями московских спецслужб. Именно Bellingcat во главе с Грозевым опубликовали подробные расследования по поводу сбивания российскими террористами Малайзийского "Боинга" MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году, отравления семьи Скрипалей в Британии, подрывов украинских военных складов в Ичне и Балакле в 2018 и 2019 годах, а также именно они помогли российскому оппозиционеру Навальному разоблачить тех, кто пытался его отравить "Новичком". Конечно, во всех случаях уши торчали прямо из Кремля.

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