"Ракета за ракетой прилетали": очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов

Оккупанты снова ударили по жилым массивам.
Накануне российская террористическая армия совершила очередную ракетную атаку по Украине. Известно о 18 погибших, 8 из которых оккупанты убили в Харькове. Также в этом городе погибла девятилетняя девочка. В Киеве количество пострадавших перевалило за два десятка человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ракетный удар по Харькову
Россияне ударили ракетами по спальным районам Харькова в несколько волн.
"В семь утра - была вторая волна атаки. Когда многие были дома. Как здания уничтожают удары, случайно зафиксировала владелица питомника лабрадоров. Российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки. Из-под завалов удалось вынести 27 харьковчан", - говорит корреспондент ТСН Ольга Павловская.
Ранены более полусотни человек. Среди них – восемь детей. В больницах остаются десятки потерпевших. У разрушенного дома дежурили родные людей, которые не выходят на связь. Они надеются: их удастся найти в живых.
"Они были дома. Срезало квартиру. Только один подъезд остался", - говорят родственники пострадавших.
Люди говорят: настолько интенсивного обстрела в этом районе давно не было.
"Интенсивность была очень сильной. Ракета за ракетой прилетала", - говорят местные.
Владимир говорит, что его квартира превратилась в щепки. Он с мамой чудом выжил.
Это была комбинированная атака разными видами ракет — С-300, "Искандеры" и Х-32. Второй волной коварно били по тем местам, где продолжалась спасательная операция.
"В две волны, потому что пытались наверняка задеть наибольшее количество населения, людей, служб, прибывающих на место, в том числе, и для ликвидации последствий", — говорит глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Десятки многоэтажек изуродованы. Тысячи домов во время морозов остались без отопления и электричества. В пострадавших районах развернули пункты обогрева. Выбитые окна закрывают досками. Более двухсот спасателей разбирают уничтоженные здания.
Ракетная атака по Киеву
Российские оккупанты также в ночь на 23 января обстреляли и Киев. Вот что об атаке говорят жители Киева:
"Хорошо, что было накрыто одеялами, потому что одеяла на себя приняли основной огонь. Медики сработали хорошо, без зашивки, наложение легких медицинских", — говорит пострадавший Станислав Малюшицкий.
"Сначала был взрыв. Красное небо. Мы быстро побежали в туалет, потом бабах. Смотрим — все пылает", — говорит киевлянин Константин Ключник.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Разрушительная тройная атака россиян по Харькову! Разбиты дома, кафе, магазины – есть пострадавшие
Напомним, оккупационная армия России за прошедшие сутки трижды атаковала Харьков ракетами. После удара по городу вечером 23 января пострадали девять человек, в том числе 4-летний ребенок.
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