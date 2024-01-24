"Ракета за ракетой прилетали": очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов

Накануне российская террористическая армия совершила очередную ракетную атаку по Украине. Известно о 18 погибших, 8 из которых оккупанты убили в Харькове. Также в этом городе погибла девятилетняя девочка. В Киеве количество пострадавших перевалило за два десятка человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ракетный удар по Харькову

Россияне ударили ракетами по спальным районам Харькова в несколько волн.

"В семь утра - была вторая волна атаки. Когда многие были дома. Как здания уничтожают удары, случайно зафиксировала владелица питомника лабрадоров. Российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажки. Из-под завалов удалось вынести 27 харьковчан", - говорит корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Вырва в Харькове

Ранены более полусотни человек. Среди них – восемь детей. В больницах остаются десятки потерпевших. У разрушенного дома дежурили родные людей, которые не выходят на связь. Они надеются: их удастся найти в живых.

Последствия удара по Харькову

"Они были дома. Срезало квартиру. Только один подъезд остался", - говорят родственники пострадавших.

Люди говорят: настолько интенсивного обстрела в этом районе давно не было.

"Интенсивность была очень сильной. Ракета за ракетой прилетала", - говорят местные.

Житель Харькова в разрушенной квартире

Владимир говорит, что его квартира превратилась в щепки. Он с мамой чудом выжил.

Это была комбинированная атака разными видами ракет — С-300, "Искандеры" и Х-32. Второй волной коварно били по тем местам, где продолжалась спасательная операция.

"В две волны, потому что пытались наверняка задеть наибольшее количество населения, людей, служб, прибывающих на место, в том числе, и для ликвидации последствий", — говорит глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Десятки многоэтажек изуродованы. Тысячи домов во время морозов остались без отопления и электричества. В пострадавших районах развернули пункты обогрева. Выбитые окна закрывают досками. Более двухсот спасателей разбирают уничтоженные здания.

Ракетная атака по Киеву

Российские оккупанты также в ночь на 23 января обстреляли и Киев. Вот что об атаке говорят жители Киева:

"Хорошо, что было накрыто одеялами, потому что одеяла на себя приняли основной огонь. Медики сработали хорошо, без зашивки, наложение легких медицинских", — говорит пострадавший Станислав Малюшицкий.

Последствия ракетных ударов по Киеву 23 января. / Фото: Associated Press

"Сначала был взрыв. Красное небо. Мы быстро побежали в туалет, потом бабах. Смотрим — все пылает", — говорит киевлянин Константин Ключник.

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