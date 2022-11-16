Ракетами по Польше: чем для НАТО может обернуться дальнейшее игнорирование российской угрозы

Полномасштабная война России против Украины выходит на международный уровень. Причем сейчас именно в военном плане, потому что экономическая и энергетическая война продолжаются уже давно.

Массированный ракетный удар по Украине, который Путин устроил во вторник, 15 ноября, когда ракета упала в польском Пшеводуве в 7 км от украинской границы, это наглядно продемонстрировал.

Следствие еще должно установить, какая именно это была ракета, падение которой привело к гибели двух польских граждан. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина имеет доказательства российского следа в этой истории, ожидает информации от партнеров и просит немедленно допустить представителей Минобороны и ГНСУ к месту взрыва.

Но, похоже, Запад к этому не готов. Следствие продолжается, а высшие официальные лица США, НАТО и Польши уже успели заявить, что это, очевидно, была украинская ракета системы ПВО, выпущенная на перехват российской. Хотя еще вчера Варшава официально сообщала о российской ракете Х-101 и вызвала посла РФ в Польше в свой МИД. Чем дальше, тем больше в этой истории непонятных моментов. Польша является членом НАТО. Однако Альянс даже не созвал консультации по статье 4 Устава.

ТСН.ua собрал все, что нужно знать о падении ракеты на территории Польши, реакции мира на это, почему натовские радары и системы ПВО не засекли эти ракеты, и какие последствия это будет иметь.

Реакция Запада

Первые новости о падении ракет в Польше появились во вторник вечером, 15 ноября, через несколько часов после отбоя воздушной тревоги в Украине. Именно в этот день на Бали в Индонезии проходил саммит G20, куда Путин не уехал. Участие главы МИД Сергея Лаврова, представлявшего там Россию, также обернулось полным фиаско. Поэтому, еще после очередного громкого поражения на фронте, на этот раз в Херсонской области, Путин решил отомстить, выпустив по Украине почти 100 ракет и 10 боевых дронов.

Первые новости о падении ракет в Польше появились во вторник вечером, 15 ноября, через несколько часов после отбоя воздушной тревоги в Украине. Именно в этот день на Бали в Индонезии проходил саммит G20, куда Путин не уехал. Участие главы МИД Сергея Лаврова, представлявшего там Россию, также обернулось полным фиаско. Поэтому, еще после очередного громкого поражения на фронте, на этот раз в Херсонской области, Путин решил отомстить, выпустив по Украине почти 100 ракет и 10 боевых дронов.

Конечно, такой массированный ракетный обстрел не готовится за один день. Очевидно, россияне начали готовиться к нему еще несколько недель назад, когда точно решили выходить из правобережья Херсонщины. А тут еще и саммит G20 (ставший уже G19) подвернулся. Россияне целились в объекты критической инфраструктуры. И таки попали в них. ТСН.ua писал, что многие украинские города остались без света.

Однако в Креме, наверное, не планировали, что несколько ракет взорвутся на территории Польши. Хотя некоторые, напротив, считают, что таким образом Путин дальше повышает ставки. Ибо, если он не может использовать ядерное оружие (США и Китай сделали России последнее китайское предупреждение – ред.), то следующий логический ход – попытки расшатать НАТО. Как бы там ни было, многие в Украине, увидев трагические новости из Польши, сразу подумали, что россияне таки доигрались.

Поздно вечером во вторник, 15 ноября, президент Польши Анджей Дуда заявлял:

"Мы знаем, что российский ракетный ракетный удар по Украине продолжался практически весь день, но на этот момент у нас нет четких доказательств, кто выпустил ракету. Продолжается расследование. Скорее всего, это была ракета российского производства, но на данный момент все это еще на стадии". экспертизы".

Позже представитель МИД Польши подтвердил, что в Пшеводуве упала именно российская ракета, а министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД для объяснений. Их встреча длилась всего четыре минуты. В то же время Польша, по словам премьера Матеуша Моравецкого, повышает боевую готовность отдельных подразделений своих ВС и начала консультации с союзниками по активации статьи 4 Устава НАТО.

Одновременно на полях саммита G20 на Бали, Джо Байден встретился с союзниками по G7 и НАТО, поддержав польское расследование ракетного взрыва, убившего двух мирных польских граждан. Но сразу после этого прозвучало второе заявление президента США в ответ на вопрос журналиста о выпущенной по Польше ракете из России:

"Есть опровергающая предварительная информация. Я не хочу это говорить, пока мы полностью это не расследуем. Что касается траектории, маловероятно, что стреляли со стороны России. Но посмотрим".

Во-первых, учитывая еще не завершенное следствие, такие заявления выглядят довольно странно.

Во-вторых, она прозвучала в момент, когда российская пропаганда активно разгоняла версию о том, что на территории Польши упала украинская ракета системы ПВО.

По информации CNN, как раз в момент ракетного взрыва в Польше, самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши, отследил эту ракету. Информацию по радиолокационным данным передали Альянсу и Польше. И если следствие установит, что избивала именно Россия, то это будет первым прямым ударом России по стране НАТО за 9 месяцев войны против Украины.

Однако уже к утру среды, 16 ноября, многие уважаемые американские издания, со ссылкой на источники, сообщили, что по предварительным оценкам ракета была выпущена украинскими силами в попытке перехватить следующий российский удар. Ну а поближе к обеду пошли официальные заявления.

"Исходя из текущей информации, удары по Польше, кажется, являются результатом украинского ПВО. Отмечается, что в Польше упали части. Это еще должно быть подтверждено текущими расследованиями", - написала в Twitter министерша обороны Бельгии Человек Дедондер.

Затем раздалось заявление и Анджея Дуды о том, что никто намеренно не нападал на Польшу, а если это и была ракета украинских защитников, то это случайность. А премьер Матеуш Моравецкий добавил, что Россия могла запланировать инцидент, чтобы поссорить Украину и Польшу.

"Материалы, собранные нашими службами и предоставленные нашими союзниками, скорее всего, свидетельствуют, что взрыв в Пшеводуве на востоке Польши произошел из-за сбития и уничтожения российской ракеты".

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Североатлантического совета также заявил:

"Наш предварительный анализ указывает на то, что инцидент вероятно был вызван запуском украинской противовоздушной ракеты, запущенной для обороны украинской территории от российских крылатых ракет. Но позвольте мне четко заявить: это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку она продолжает вести свою преступную войну против Украины".

Несколько неизвестных

То есть, следствие еще продолжается, но уже все западные чиновники заявили, что это была украинская ракета ПВО. Почему все западные чиновники так отмечали, что это никакое не умышленное нападение на Польшу? Ибо тогда надо было бы задействовать статью 5 устава НАТО о коллективной обороне:

"Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех".

Однако не была задействована даже статья 4 Североатлантического договора, чего не исключал Матеуш Моравецкий:

"Стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон".

Эта ситуация очень напоминает события осени 2021 года, за полгода до начала полномасштабной войны России против Украины, когда Путин при поддержке Лукашенко создал искусственный миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей и странами Балтии. Тогда Альянс тоже отказался созвать консультации по 4 статье Североатлантического договора, поскольку не считал эту искусственную миграционную волну грозящей целому Альянсу.

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции после седьмого заседания "Рамштайна", которое завершилось поздно вечером в среду, 16 ноября, подтвердил, что информация о ракетном взрыве в Польше еще собирается, но:

"Мы не увидели ничего, что бы противоречило предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом украинской ракеты противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала в Польше. И какие бы ни были окончательные выводы, мир знает, что окончательную ответственность за этот инцидент несет Россия».

Однако, несмотря на официальные объяснения, остаются многие неизвестные.

Во-первых, траектория полета ракеты. Вечером CNN со ссылкой на американского чиновника написал, что украинские военные сообщили США и союзникам о попытке перехвата российской ракеты вблизи места ракетного удара в Польше.

Во-вторых, возможны цели ракеты. Многие украинские эксперты обращали внимание на то, что недалеко от падения ракеты в Польше находится украинская распределительная электростанция, которая работала на экспорт нашей электроэнергии в ЕС, когда Украина присоединилась к европейской электросети.

В-третьих, Россия могла просто перепутать координаты. Visegrád 24 написала, что координаты падения ракеты в Пшеводуве имеют широту Киева и долготу Львова. Поэтому издание заключает, что россияне могли перепутать координаты.

Несмотря на официальные заявления Запада, Владимир Зеленский уверен, что это не украинская ракета. Об этом он заявил в среду вечером, 16 ноября, на пресс-конференции для украинских СМИ, ссылаясь на доклад командующего Воздушными силами ВСУ и главкома Валерия Залужного.

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня очень простое предложение: а можно допустить Украину на место? Это справедливо? Честно? Я считаю, что мы имеем на это право. А пока следствие не закончилось, можно не говорить окончательные выводы?

На пресс-конференции после седьмого "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что у Украины будет такая возможность. Также все без исключения западные чиновники согласились, что военная, политическая и моральная ответственность за ракетный взрыв в Польше лежит исключительно на Кремле.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, который вместе с Остином давал пресс-конференцию после "Рамштайна", даже заявил, что поздно вечером во вторник, после ракетного взрыва в Польше, пытался поговорить с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. Однако попытка была безуспешна.

А свое заявление о необходимости переговоров с Россией именно сейчас Милли объяснил так:

"Часто с военной точки зрения выбить россиян физически из Украины – это очень сложная задача. И это не произойдет в ближайшие несколько недель. Разве что российская армия полностью развалится, что маловероятно. Вероятность украинской военной победы, включая Крым, в ближайшее время невысока. Именно с военной точки зрения. Возможно политическое решение, и россияне уйдут оттуда. Это возможно".

Точку в дискуссии о том, чья ракета вызвала взрыв в Польше, к вечеру среды, 16 ноября, поставил Белый дом:

"Как бы ни были окончательные выводы, очевидно, что стороной, которая несет полную ответственность за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения объектов гражданской инфраструктуры. Украина имела – и имеет – полное право защищать себя ".