Ракетная атака и глубокая обеспокоенность: почему Запад забыл о войне и что может спасти Украину

Западные аналитики считают, что союзники должны сделать ставку на стратегическую оборону Украины на поле боя в 2024 году и контрнаступательную операцию в 2025 году, предварительно подготовив украинских военных.

Пока Киев и Харьков во вторник, 2 января, приходили в себя от очередного массированного ракетного удара, который принес много жертв и разрушений, западный мир в прямом и переносном смысле спал. Очень долго на главных страницах уважаемых зарубежных изданий были новости об Израиле и пассажирском лайнере в аэропорту Токио, который загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны. Мы никоим образом не хотим сказать, что горящий самолет, или самое смертоносное с 2016 года землетрясение в Японии, от которого уже погибли почти 50 человек и многие еще остаются под завалами, — это что-то второстепенное.

Тем не менее, мы все также являемся свидетелями, как внимание международного сообщества распыляется, а люди все больше говорят об усталости от войны. После того, как Силы обороны Украины нанесли удар по порту Феодосии, уничтожив большой вражеский десантный корабль "Новочеркасск", все понимали, что "удары возмездия", как их называют россияне, обязательно будут. Но дело не только в мести. Этими массированными ракетными и дроновыми атаками по украинским городам Путин преследует две цели.

Во-первых, как и минувшей зимой, устроить "холодомор" – оставить украинцев без света и тепла в пиковую минусовую температуру (на следующей неделе ночью прогнозируют до -13 градусов).

Во-вторых, перегрузить нашу ПВО на фоне нехватки западной военной помощи, в которую обычно также входят ракеты и боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны.

Об этих двух целях западные издания и журналисты пишут и говорят публично. Но в странах наших союзников и партнеров это уже воспринимается скорее как обыденность, а не призыв к действию. Особенно после начала войны Израиля против террористического ХАМАСа. Хотя, всего за несколько дней из-за двух крупнейших российских атак погибли почти 50 украинцев.

Как западные лидеры, эксперты и журналисты реагировали на массированные обстрелы украинских городов? И как нам вернуть внимание международного сообщества? Читайте в материале ТСН.ua.

Глубокая озабоченность: куски российских ракет у посольства США

В то время как во вторник утром, 2 января, Россия так беспощадно обстреливала Украину, что "задвухсотила" даже 11 своих людей в Воронежской области из-за падения ракеты Х-101, Польша подняла в небо истребители F-16. Наверное, чтобы перехватить российские ракеты, которые могут залететь в ее воздушное пространство, как это было во время предыдущей массированной атаки по Украине 29 декабря. Тогда российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, залетев в глубь страны на 40 км, и уже через 3 минуты вернулась в Украину.

Но хоть истребители и подняли, однако ни 500 ракет, которые Россия запустила по Украине только за последние дни, ни огромное количество погибших, ни остатки этих же ракет у американского посольства в Киеве не смогли разбудить международное сообщество. В то время, когда в Киеве и Харькове все пылало, а спасатели на руках выносили людей из домов, охваченных огнем, на стартовой странице многих западных изданий были новости о самолете на аэродроме в Токио и Израиль.

"Путин встречает 2024 год, запуская ракеты по Киеву и всей стране, в то время как миллионы украинцев прячутся от холода. Очень важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", – заявила посла США в Украине Бриджит Бринк.

Как можно поддержать Украину? Наконец-то передать нам американские ракеты ATACAMS дальностью 300 км, или немецкие TAURUS. Однако Вашингтон и Берлин не принимают это решение, потому что постоянно оглядываются на Москву. Особенно перед президентскими выборами Путина 17 марта, считая, что, например, поражение Керченского моста станет для кремлевского "фюрера" красной линией для еще большей эскалации. Поэтому украинцы продолжают умирать, слыша об очередной "глубокой обеспокоенности" от наших ключевых союзников. В отличие от, по крайней мере, немецких оппозиционных депутатов, лидеров стран Балтии и Польши, понимающих всю серьезность российской угрозы. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала как можно быстрее предоставить Украине TAURUS и F-16. А депутат от ХДС, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер предупредил: НАТО имеет около 5-8 лет до подготовки к войне с Россией.

После беспрецедентной по масштабу российской атаки 2 января украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в X о пяти шагах, которые страны Запада могут сделать для помощи Украине: дополнительные системы ПВО и боеприпасы к ним; боевые беспилотники всех типов; дальнобойные ракеты 300 км+; передача Украине замороженных российских активов; и изоляция русских дипломатов.

Что пишут западные СМИ: удары по Москве и месть за Белгород

The New York Times в небольшом репортаже с изуродованными ракетами жилых домов в Киеве написала о непонятности целей очередной российской атаки во вторник, 2 января, добавляя, что, возможно, это может усилить решимость Украины перенести боевые действия в Москву. А вот журналисты CNN в репортаже об очередном массированном российском обстреле прямо говорят, что цель Путина – истощить арсеналы ракет к западным системам ПВО, стоящим на вооружении Украины. Ведь Запад, особенно США, не спешат с согласованием дальнейшей военной и финансовой помощи для Киева.

Washington Post, описывая российский удар 2 января, отмечает, что вскоре после него воздушная тревога зазвучала в Белгороде, который "стал объектом ответных ударов со стороны Киева, включая субботний удар, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека — наибольшее количество под время украинской атаки". И такой нарратив можно встретить во многих западных изданиях вплоть до слов "Украина убила жителей Белгорода", не отмечая при этом, что это собственно части обломков российского ПВО (уже не говоря о возможных остатках РСЗО, которыми Россия могла сама и обстрелять город) попадали на город.

За эти почти два года после начала полномасштабной войны на Западе существует мнение, что Украина должна защищаться исключительно на своей территории и ни в коем случае не пытаться перенести бои на территорию врага, потому что это как-то сможет спровоцировать Путина на ядерную войну. Однако, чтобы даже ударить по Керченскому мосту, абсолютно законной для нас целью, как и военные объекты внутри РФ, нам нужно высокоточное дальнобойное оружие. А для этого необходима не только политическая воля союзников, но и абсолютно прикладные вещи – голосование следующих пакетов помощи для Украины.

В большом тексте о внешнеполитической головной боли Байдена в 2024 году Politico пишет, что кроме Израиля и Тайваня им может стать Украина, потому что следующие несколько недель определят, проиграет ли Киев эту войну: "Трамп вполне может объявить о своей номинации кандидатом от Республиканской партии уже в конце января.И тогда республиканцы на Капитолийском холме захотят идти в ногу со своим фаворитом на президентских выборах, который остановит помощь Украине. Когда речь идет о военной поддержке, США уникальны. Европа не имеет ни запасов, ни производственных мощностей".

Спасти Украину: что должно сделать Запад, чтобы Путин не выиграл

Многие критиковали новогоднее интервью президента Зеленского для The Economist, где он сказал, что "самая важная профессия, которой может заниматься украинец на данный момент, — это быть в Украине... а для наших западных партнеров — это быть с Украиной...". В условиях существенного сокращения западной военной помощи Киев просит американское правительство предоставить лицензии на производство оружия в Украине: артиллерийских систем, ракет к ПВО. Последние сейчас особенно нужны Киеву, когда Россия продлила свою прошлогоднюю цель по уничтожению нашей критической инфраструктуры. Более того, они точно знают, что в условиях отсутствия западной военной помощи, в которую обычно входят и ракеты в ПВО, их запасы в Украине будут объективно сокращаться.

Реальным переломным моментом на данном этапе войны могло стать если не уничтожение, то существенное повреждение Керченского моста. Для этого нам нужны ракеты ATACAMS и TAURUS. Особенно германские TAURUS. Как писали западные военные аналитики, подробно разбирая характеристики этих ракет, именно они способны существенно повредить опорные конструкции Керченского моста.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", — сказал президент Зеленский. ю The Economist.

Очередная массированная российская атака разбила вдребезги статьи некоторых уважаемых западных изданий о том, что Путин якобы хочет мира и переговоров, а Украине следует согласиться с этим предложением, отказавшись от оккупированных Россией территорий.

"Мы должны ответить на последнюю атаку по Украине на языке, который понимает Путин", – призвал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Однако решительность Европы всегда соединена с лидерством США. Да, сейчас это меняется, но очень медленно. С сентября прошлого года американский Конгресс фактически заблокирован. Трамписты, к которым впоследствии присоединились многие республиканцы, потому что они видят растущие рейтинги Дональда Трампа настаивают на повышении безопасности на границе с Мексикой и усилении иммиграционного законодательства для соискателей убежища, иначе не проголосуют за помощь Украине. Демократы объединяют дальнейшую поддержку Украины, Израиля и Тайваня с мексиканской границей в одном пакете, против чего выступают республиканцы. И так кажется, что компромисс они не найдут, еще и учитывая решения судов штатов Колорадо и Мэн, запретивших Трампу участие в президентских праймериз. Вполне возможна ситуация, что республиканцы начнут шантажировать демократов в Конгрессе еще и этим, блокируя голосование чего-либо даже федерального бюджета США на 2024 год.

На все это налагается и падение рейтинга правительства канцлера Олафа Шольца в Германии – ключевого союзника США в Европе. Итальянская газета La Repubblica сообщила, что Шольц может досрочно уйти в отставку, потому что поддержка Социал-демократической партии упала до 15% (у других партнеров СДПГ по коалиции тоже существенное проседание), а канцлером может стать действующий министр обороны страны Борис Писториус.

Что может спасти Украину в краткосрочной перспективе?

"Реалистический план предусматривал предоставление Киеву ресурсов для обороны в течение большей части 2024 года, тогда как новые подразделения будут обучены и оборудованы для проведения наступательных операций в 2025 году", — отмечает старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Великобритании Джек Уотлинг в статье для Foreign Affairs.

ТСН.ua уже писал, что Украина сейчас пытается локализовать военное производство, чтобы не зависеть от критически важных западных компонентов, как боеприпасов, которых на фронте уже сейчас большой дефицит. Ну, а в долгосрочной перспективе, если мы и Запад попали в ловушку Путина относительно длительной войны на истощение, – это включение Украины в совместную оборону Запада, прежде всего ЕС, и совместное вооруженное производство. Возможно, тогда Путин откажется от большой предстоящей войны с НАТО за 5-8 лет, о чем официально предупреждают многие европейские лидеры.