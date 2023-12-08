"Ракетная атака может повториться": военный эксперт рассказал, какого момента ждет Россия

Сегодня, 8 декабря ракетная атака россиян по Украине была связана с тем, что враг начал использовать холодную погоду для своего террора. И, очевидно, продолжит это.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Незадолго до этого я с упорной настойчивостью говорил, что как только серьезно ухудшится погода, враг будет использовать нашу слабость – мы критически зависим от состояния нашей энергетической инфраструктуры, от уровня нагрузки при низких температурах. Враг именно в этот момент будет пытаться нацеливать на нас ракеты. Сегодня было 19 ракет, но не факт, что завтра их не будет больше. Враг будет задействовать ракетный компонент, чтобы нанести максимальное поражение", — говорит Селезнев.

На вопрос о том, разве враг не понимает, что его ракеты, нацеленные на столицу, будут сбиты, эксперт ответил нам так:

"Они задействуют и другие маршруты. Враг ищет размещение наших пусковых установок, наших радаров для того, чтобы обходить их. Так было и в этот раз — ракеты летели почти в город Днепр, затем вернули и полетели вдоль русла реки Днепр. Атака может повториться. Враг, скорее всего, будет ориентироваться на момент, когда мы будем наиболее уязвимыми из-за сложных погодных условий".

Ракетная атака 8 декабря: что известно

Утром 8 декабря в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков из Ту-95 – это впервые за почти 80 дней.

Мониторинговые каналы информировали, что по предварительным данным, враг запустил ракеты типа Х-101/555/55 с Ту-95 с Каспийского направления. В ряде регионов Украины работала противовоздушная оборона.

Ракетная атака по Киевщине

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, после продолжительной паузы в 79 дней россияне возобновили удары крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС. Около 10 бомбардировщиков-ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс.

"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна враждебная цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, летевшие в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице", — подчеркнул Попко.

Однако в результате падения обломков сбитых ракет повреждены частные дома в нескольких общинах Киевщины. Там выбиты окна, есть частичные разрушения стен. На месте работают аварийные службы.

Ракетный удар по Днепропетровщине

Российские захватчики устроили ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека – в тяжелом состоянии", – говорится в заявлении.

Впоследствии Лысак добавил, что из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине.

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