Трагедии можно было бы избежать, если бы у Украины было достаточно средств ПВО, заявляют политики, депутаты, правоохранители и первые лица государства.

Три баллистические ракеты! Много погибших и раненых! 17 апреля 2024 года стало черным днем для Чернигова. Разрушены восьмиэтажное здание социальной инфраструктуры, повреждены 24 жилых дома, гостиница, больница и высшее учебное заведение. Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить больше средств ПВО.

Все подробности жуткой трагедии в Чернигове – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Последствия атаки на Чернигов

Утром 17 апреля россияне нанесли ракетные удары по Чернигову. Били "Искандерами". По состоянию на 7:30 четверга, 18 апреля, число погибших возросло до 18, пострадали 77 человек, среди которых оказались четверо детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Три человека спасены из-под завалов. Оказана психологическая помощь 58 лицам. Вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания. Аварийно-спасательные работы продолжаются", – сообщили в ГСЧС.

С первых минут после удара на месте работали все необходимые службы. Был создан оперативный штаб, развернули палатки, в которых пострадавшие получали всю необходимую информацию.

Аварийно-спасательные работы на месте атаки в Чернигове / Фото: ГСЧС

С 18 апреля в городе работает центр помощи, куда смогут обращаться люди из поврежденных домов и получать материальную помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако.

Конечно, на удар по Чернигову отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная атака на Чернигов: жертв стало еще больше! Новые подробности трагедии!

18 апреля – день траура в Чернигове

18 апреля в 9:00 глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о завершении поисково-спасательной операции. К сожалению, количество жертв и раненых выросло. 18 апреля объявлено днем траура в Чернигове.

"Завершена поисково-спасательная операция. 18 погибших, 78 раненых в результате теракта врага. На стационарном лечении находятся 37 человек. Вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения, необходимыми лекарствами обеспечены. Спасибо спасателям, полиции, медикам, коммунальщикам и волонтерам за самоотверженную работу", – сообщил Чаус.

Среди погибших есть 25-летняя полицейская Алина Николаевец. Она погибла в результате осколочного ранения. Во время атаки женщина находилась дома на больничном. Без дочери остались родители девушки.

Также на боди-камеру одного из патрульных Чернигова попали первые минуты после "прилетов" в городе. Полицейский сразу же начал оказывать помощь пострадавшим.

Появилось видео с первыми минутами после атаки по Чернигову

Удар был по почти центру Чернигова, где в момент атаки находилось много людей. Как известно, было прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Повреждены больница и центральный корпус Черниговской политехники.

Требуется больше ПВО

Однако трагедии в Чернигове можно было бы избежать, если бы в Украины было достаточно средств ПВО. Такие заявления сейчас звучат из уст буквально всех: политиков, депутатов, правоохранителей и первых лиц государства.

"Чернигов. Продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами… К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной. Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда поначалу им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решительность не имеет значения. Поддержка имеет огромное значение. Украинской решительности достаточно. Нужна достаточная решительность партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", – заявил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

"Кадры из Чернигова, где спасатели достают из-под завалов убитых российскими ракетами жителей города, детей и взрослых, были бы невозможны, если бы у Украины хватало средств против преступных вражеских атак. Счет мирных украинцев, погибших в своих городах, домах, своих улицах, увеличивается ежечасно и каждый день. Украина стоит между агрессией и миром, не прося стать вместо нее. Но помогите ей стоять. Выздоровления раненым. Наша скорбь – с близкими погибших. И ПВО для Украины. Быстрее", – заявили в ГСЧС Украины.

Обращение к ООН

Также после удара по Чернигову о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных Российской Федерацией, в очередной раз заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в письменном обращении к руководству организации:

"Пишу, чтобы сообщить вам о продолжающихся террористических атаках России, которые намеренно направлены против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине. В среду, 17 апреля 2024 года, российские войска выпустили 3 баллистические ракеты "Искандер". Эти атаки являются еще одним из доказательств террористической природы российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп, указанных в вашем ежегодном отчете о детях и вооруженном конфликте как действии государства, которое нападало на школы и больницы и убивало детей, в частности, используя взрывное оружие с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракеты и авиаудары по населенным пунктам…"

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