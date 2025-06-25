Ракетная атака на Днепр: очевидцы рассказали об ужасе, который пережили

Обстрел Днепра

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Россияне накануне ракетами атаковали Днепр. Из-за российских атак в городе погибли 18 человек, еще двух человек россияне убили в соседнем Самаре.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Взрывы раздавались один за другим — около одиннадцати часов дня. Россияне ударили по Днепру и пригороду четырьмя «Искандерами». Вспыхнули мощные пожары.

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Это — поезд «Одесса-Запорожье», который как раз подъезжал к Днепру и вез полтысячи людей. В вагонах выбило окна. Есть раненые среди пассажиров. Здесь выбиты окна, осколками ранены и пассажиры, поврежден локомотив.

Погибшие в Днепре и Самаре. Раненых — считают сотнями. Среди них — десятки детей. Самому маленькому пострадавшему — всего полгода.

Раненая Любовь ждет своей очереди зайти в дом, чтобы взять документы и какие-то уцелевшие вещи. От квартиры, где жили с двумя детьми, совсем ничего не осталось. В результате ударов разбило два общежития. Сотни людей, остались без жилья и в чем были.

«Услышали звук — бросились в коридор. Я открыла железные входные двери и взрывной волной меня ранило. Как осталась живой — не знаю», — говорит женщина.



Ольга с мамой уже второй раз оказались на улице. Они переселенки из Бахмута. Говорят, убегают от войны, но она упорно их догоняет.

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Изуродованы десятки частных домов поблизости. Люди говорят: не успели спрятаться в безопасные места. Прятались в ванной комнате вместе с детьми, а в итоге едва смогли выбраться, рассказывает Карина. Говорит: после пережитого руки дрожат уже несколько часов.

Больница, амбулатории, и более трех десятков школ и детсадов изуродованы в результате атаки. В этой гимназии трое работников получили ранения. Дошкольников успели спустить в укрытие. Сейчас все этажи усыпаны стеклом.

В группе детсада рядом вынесло стекла, а стену просто выгнуло. Здесь как раз должно было начаться занятие для малышей.

«Здесь были детки: одни были детки на улице, играли в песочке. Другие готовились к занятию. Спустились в укрытие и началось то, что началось», — говорят в детском саду.

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Детские игрушки смешаны со стеклом и обломками стен и мебели. Но главное — пострадавших нет, говорит руководительница.

Масштабы разрушений до сих пор устанавливают. Изуродованы десятки авто, общественный транспорт, магазины, предприятия, церковь. Количество пострадавших продолжает расти.

Напомним, днем 24 июня в Днепре произошла серия взрывов. РФ атаковала баллистическими ракетами областной центр. В городе произошли «прилеты» в разных локациях.

В результате баллистического удара в Днепре погибли 18 человек. В городе Самар — два человека. Всего на Днепропетровщине из-за вчерашней российской атаки пострадали почти 300 человек.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: «БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЫЕ НАСЛЕДСТВИЯ»! ТАКОГО ДНЕПР еще НЕ ПЕРЕЖИВАЛ!