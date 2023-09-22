Ракетная атака по Черкассам: что известно о последствиях попадания в отель и пострадавших

В Черкассах из — за падения боевой части российской ракеты существенных разрушений испытал гостиницу. Там уже завершена поисковая работа – известно об 11 пострадавших. Известно, что по Черкасщине оккупанты запустили 4 ракеты, их всех удалось сбить, однако одна привела к трагедии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Спасательная операция длилась более суток

Поисковая операция на развалинах отеля длилась более суток. Чрезвычайники исследовали каждую комнату и все пустоты завалов, ведь имели информацию, что в здании могли остаться люди.

"Спасатели с верхних этажей снимают аварийные конструкции, чтобы могли мы попасть в подвальные помещения и убедиться, есть ли тем пострадавшие или нет", — говорит спикер Черкасского областного управления ГСЧС Юлия Норовкова.

Удар по Черкассам / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Работы осложнялись тем, что крыша в здании монолитная – ее надо было разрезать, чтобы потом демонтировать плиты. Под утро обследовали все здание — людей не нашли.

Что говорят местные о взрыве в Черкассах

Взрыв в центре Черкасс раздался накануне в 5.40. Взрывная волна прокатилась почти по всему центру, а слышно было далеко за пределами областного центра.

"Сразу пролетело что-то, я не знаю — самолет или ракета. Потом зарево такое в квартире, красное. Я встала. А потом слышу взрыв, сработала сигнализация на машинах", — говорит черкащанка Татьяна Потемкина.

Удар по Черкассам / Фото: ГСЧС

Сразу загорелся масштабный пожар — горела не только гостиница, но и торговые павильоны и машины поблизости. Спасатели и копны бросились вытаскивать людей.

"Произошел прилет сбитой ракеты, именно боевой части этой ракеты класса воздух-земля. Это Х-101 ракета. Пострадало здание пятиэтажное. Это гостиница, часть помещений которой сдавалась в аренду, как административные помещения", — говорит глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В каком состоянии пострадали из-за падения ракеты в Черкассах

В арендованных офисах никого не было, а вот в отеле ночевало около двух десятков человек. Кто-то при взрыве выбрался отсюда сам, тринадцать жителей эвакуировали спасатели. Одного мужчину вытащили из-под завалов. В общей сложности 11 пострадавших.

"7 госпитализированы, двоим было предоставлено безотлагательное оперативное вмешательство. Они стабильны — в основном это обломочные повреждения, частично это люди, которые получили термические ожоги, частично это люди, нуждающиеся в оперативном лечении", — говорит врач приемного отделения Петр Борозенец.

Удар по Черкассам

Врачи говорят, что жизни раненых уже ничего не угрожает. Между тем местные власти принимают у горожан заявления об ущербе. В окрестных домах выбило стекла, разрушило крыши, сгорели павильоны на расположенном неподалеку рынке, автомобиле. Даже предварительную сумму ущерба специалисты еще не рассчитали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡️Главные новости за 22 сентября 2023 года | Новости Украины

Напомним, в ночь на 21 сентября агрессор Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. В результате падения обломков в центральной части города повреждено здание.

Читайте также: