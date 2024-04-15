Ракетная атака по Днепру: что известно о последствиях и что говорят люди

Российские оккупанты ракетой атаковали Днепр. В городе есть 13 раненых и разбито более 30 домов. К вечеру в воскресенье россияне выпустили по городу управляемую авиационную ракету. Ее сбили силы ПВО, однако последствий избежать не удалось.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Жители Днепра говорят - взрыв был такой силы, что стены домов разлетелись. Большинство людей в воскресенье были дома.

Вадим говорит - поехал всей семьей в гости к теще, чтобы с родственниками провести выходной. Вместо этого - с ранением головы вытаскивал из-под завалов пятнадцатилетнего сына и жену.

"Услышал уже свист. И начал нагибаться, чтобы избежать поражения. Сразу взрыв. Взрыв - и все полетело", - говорит мужчина.

Наталья как раз возилась в саду, спрятаться ее семья не успела.

"Я была здесь, дочь здесь, а муж - на огороде. Рядом прямо с местом взрыва был. Муж самый тяжелый. Я просто даже не поняла, упала, а дочку железом привалило", - говорит женщина.

Пострадавшие остаются в больнице

Ее муж шестидесятилетний Владимир в реанимации – на аппарате искусственной вентиляции легких. Его дочь Елена тоже с ранениями в больнице. Медикам удалось извлечь обломки из руки и ноги.

"Если бы мы были в доме, то мы бы не остались живы", — говорит Елена.

Ее сестра пытается разобрать то, что осталось от дома. Взрыв был такой силы, что крепкие входные двери просто смяло и вырвало, а домашний товар разлетелся по двору.

Людмилу спасло то, что она пошла на работу, потому что признается, не сиделось дома.

"Если бы я была в доме, я бы не пережила этого просто! Все на одной петле! Полностью стекло разбито, полностью! Те, что немножко уцелели, - их заклинило. Ничего живого нет", - говорит Людмила.

Один осколок пролетел всю комнату и врезался в стену гостиной. Другой - пробил диван. Люди разбирают изуродованные дома. Говорят: потеряли и вещи, и будущий урожай, на который полагались.

Последствия атаки по Днепру

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Двери просто вывернули! Обломки пробивали стены! Днепряне показали изуродованные дома после удара

Напомним, в Украине в одной из общин из-за войны России не хватает воды.

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