Ракетная атака по Киеву: эксперт предупредил о новой угрозе и опасности "Искандер-К"

Зачем РФ терроризирует ракетами столицу и чем можно сбивать вражеские ракеты

Прошлой ночью Россия снова нанесла ракетный удар по Украине. Среди атакованных городов – Киев. Над столицей была сбита крылатая ракета "Искандер-К", которую оккупанты запустили из Курской области.

В результате падения обломков в Голосеевском районе вспыхнул масштабный пожар.

Разрушительные последствия атаки

По информации ГСЧС Киева, произошло возгорание складского помещения на территории частного домовладения с расположенными на нем СТО и автомойкой в Голосеевском районе.

Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров, спасателям удалось потушить пламя в шесть часов утра. В результате атаки повреждено складское помещение и 6 легковых автомобилей.

Также обломки ракеты повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе. Энергетики сообщают, что без света осталось 10 частных домов. Вернуть людям свет обещают до конца дня.

КГВА добавляют, что пострадавших и погибших нет.

Ракетный удар по Киеву 31 мая/фото КГВА

Чем опасна ракета "Искандер-К"

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта, что изменилось в тактике врага при нанесении ракетных ударов и собственно чем опасна крылатая ракета "Искандер-К".

"Дальность ракеты "Искандер-К" может быть от 500 до 1,5 тысячи километров в зависимости от модификации. Эта крылатая ракета по техническим характеристикам похожа на "Калибр". Но их могут сбивать наши наявные противоракетные комплексы. А вот "Искандер-М " – это баллистическая цель. Сбить ее гораздо труднее. Для ее уничтожения нужны комплексы Patriot или SAMP/T или их аналоги", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010) гг).

Чем сбивать такие ракеты?

Военный эксперт добавляет, что крылатые ракеты "Искандер-К" можно сбивать с помощью переоборудованных ракетных комплексов по программе Franken SAM. Они собраны из элементов от старых советских зенитно-ракетных комплексов "Бук" и "Куб".

"Впервые их применили в январе этого года. Установки приспособлены для использования старых американских ракет. Для ЗРК "Бук" – это Sea Sparrow, а для ЗРК "Куб" – Sidewinder. Переоборудованные комплексы хорошо себя зарекомендовали. Как утверждают специалисты, такую модернизацию ЗРК "Бук" можно масштабировать до 60 единиц. Это дешевый и действенный вариант для защиты от вражеских ракет. Единственное минус – радиус действия такого комплекса, не большой. Но крылатые ракеты типа "Искандер-К" и российские БПЛА "Ланцет" и "Шахед" он может сбивать и уже сбивает", — рассказывает Игорь Романенко.

Тренировки ЗРК "Бук" в Херсонской области/Фото: Командование Объединенных сил

Враг экономит ракеты?

Военный эксперт отмечает, то, что по Киеву запустили только одну ракету, свидетельствует о том, что враг не может быстро накопить мощности.

"Россияне пытаются искать средства воздействия на противника, то есть на нас. Поэтому они будут использовать наименьшие возможности для нанесения ударов по Киеву, даже одной ракетой. Но ведь вы видите, какие последствия даже от обломков. Поэтому враг будет это делать постоянно, чтобы усиливать свое влияние", — отмечает Игорь Романенко.

Он подчеркивает Киев большой город, столица. Даже эта одна ракета оказывает влияние на морально-психологическое состояние людей.

"А это как раз и нужно врагу, чтобы мы боялись и "посыпались" морально и психологически. Здесь даже не важно куда именно была направлена эта ракета. Для оккупантов важен сам факт нанесения удара. Поэтому россияне никогда не будут забывать атаковать Киев, потому что даже такие незначительные атаки оказывают влияние на людей. Это, кстати, свидетельствует о том, что мы должны наносить ответные удары ", — замечает генерал.

Последствия ракетного удара по Киеву 31 мая/фото ГСЧС Киева

Могут ли обстреливать ежедневно?

Эксперт считает, что враг может прибегнуть к тактике ежедневных мелких ракетных атак Киева.

"Это может произойти, но только на определенный период времени, потому что запасы ракет небесконечны. Да и к проведению таких атак россиянам нужно готовиться — проводить разведку, прокладывать безопасные маршруты для ракет", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что ракетными ударами по Украине враг пытается морально и психологически давить не только на украинцев, но и на наших международных партнеров. Особенно накануне проведения Саммита мира.

"Россияне пытаются навязать миру свои альтернативные мероприятия. Путин рисует себя чуть ли не борцом за мир во всем мире, используя рычаги пропаганды. Мол, они готовы к переговорам, а Украина на это не соглашается. Но на самом деле здесь все очень просто, потому что "мир" на условиях от Путина, это – капитуляция Украины", — заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Киев атаковали крылатые ракеты: в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар.

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