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Ракетная атака по Киеву: Кличко рассказал, куда поселят людей из поврежденных домов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетная атака по Киеву: Кличко рассказал, куда поселят людей из поврежденных домов

Спасатели эвакуируют женщину после ракетного удара по Киеву / Фото: ГСЧС Украины

В результате ракетного удара повреждены жилые дома столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что жителей домов, поврежденных в результате ракетного удара в ночь на 13 декабря, будут расселять. Точная информация появится через несколько часов.  

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Квитка.

Чтобы получить жилье – нужно прийти к пункту незламности возле дома и зарегистрироваться.

Жителей домов также пустили в квартири, чтобы они могли забрать вещи.

"В детсаду нет ни одного целого окна. Одна машина, которая была у подъезда, на газе, взорвалась. Один автомобиль волной перекинуло через забор на территорию детсада", — рассказали корреспондентка о последствиях удара в Днепровском районе.

Предварительно в домах в результате падения обломков ракет коммуникации не повреждены, сегодня уже начнут заклеивать разбитые окна в квартирах, возле дома будет дежурить охрана. Для людей также развернули полевую кухню.

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. ПВО удалось сбить все цели, однако в результате падения обломков повреждены дома и автомобили.

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Дата публикации
Просмотры
7324
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