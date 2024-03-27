Ракетная атака по Одессе: какие последствия и что известно о новой опасной тактике России

В Одесской области продолжается восстановление поврежденной россиянами энергосистемы. Воздушную атаку они совершили в ночь на 25 марта. Энергетикам удалось восстановить питание наземного электротранспорта в Одессе. Правда, на маршруты пока вывели только половину состава. Город живет по графикам плановых отключений электроэнергии. Кроме того, оккупанты накануне атаковали город баллистикой. Россияне изуродовали многоэтажки, частные дома, бизнес-центр, Дворец спорта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Черняевой.

Удар по Одессе: что известно о последствиях

Одесситка Кристина с семьей и собачкой успели выбежать к укрытию только после первого ракетного удара. Несмотря на то, что они живут на первом этаже, между сигналом тревоги и взрывом прошли секунды.

Утрощенная квартира в Одессе

Ракетные удары прозвучали почти один за другим. Второй - говорят все, кто был неподалеку от эпицентра взрыва, намного мощнее. Содрогнулась земля и позакладывало уши. В близлежащих домах посыпались окна вместе с рамами, потрескались стены, покрутило металлические двери. Жители трех пострадавших многоэтажек говорят - хоть в укрытия побежали сразу по тревоге, добраться до них не успели. А вернулись - в разбитые квартиры. Полетела даже плитка в ванных комнатах.

Дом, пострадавший из-за ракетного удара

В разбитом дворце спорта утром работники, воспитанники и их родители убирают осколки стекла, обломки мебели и конструкций, метут и чистят. Главное говорят - уцелела ледовая арена. И радуются, что дети успели спрятаться в укрытие. На момент взрыва в здании было 50 юных спортсменов. Родители надеются: тренировки юные фигуристы и хоккеисты будут проводить в обычном режиме.

"Мы убираем, потому что у детей через неделю чемпионат Украины и они должны представлять наш город. Все целы, все здоровы это главное а остальное мы отстроим", - говорит мать фигуристки Ирина.

Последствия ракетного удара по Одессе

Какова была тактика России

Россияне снова ударили по Одессе баллистическими ракетами посреди дня. И снова прибегли к двойному удару. Одна ракета, через несколько минут - вторая. Это типичная тактика оккупантов, говорит руководитель Объединенного пресс-центра командования "Юг".

"Это было применение очередной попытки характерного оружия, которое способно следовать по баллистической траектории. Окончательно тип ракет еще не установлен может быть "Искандер" или "Оникс". Мы можем говорить о том, что баллистика сейчас может быть в приоритете врага. Имеется информация что он продолжает развертывание оперативно-тактических комплексов на территории Крыма. В Одессу баллистика направляется фактически минуту", - говорит Наталья Гуменюк.

Кроме трех многоэтажек, пострадал бизнес-центр, а также сооружения в рекреационной зоне. По данным областной военной администрации пострадавших десять - у них осколочные ранения или сильная реакция на стресс. Тем временем в Одессе еще окончательно не ликвидировали последствия предыдущего удара по критической инфраструктуре. В городе - стабилизационные отключения света. На маршруты сегодня удалось вывести только половину троллейбусов и трамваев.

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Напомним, 25 марта оккупанты устроили удар по Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и выбитых окнах. Также он добавил, что по состоянию на 19:00 более 300 тысяч абонентов в городе отсутствует электроэнергия.

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