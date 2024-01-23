Ракетная атака Украины: "прилеты" в Харькове, Киеве и Павлограде – есть жертвы и разрушения (фото)

Оккупационная армия России в ночь на 23 января атаковала Украину "Шахедами", а уже под утро массированно выпустила ракеты из стратегической авиации. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине, Киеве и Харькове, в последних двух произошли пожары и разрушения.

Ракетная тревога под утро охватила всю Украину. Россия подняла два Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и два Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах атаки.

Удар по Павлограду

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Павлограде в результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.

Киев

В Киеве в результате ракетной атаки на данный момент известно, что один человек погиб и о девяти раненых в Соломенском и Святошинском районах. Восемь человек были госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А 13-летнему мальчику была оказана помощь на месте.

Святошинский район:

пылает здание, легковые автомобили.

Соломенский район:

возгорание в нескольких квартирах жилого дома;

в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.;

разрушение двухэтажного нежилого здания, без возгорания.

Печерский район:

попадания в нежилое здание. Подразделения экстренных служб тушат пожар.

Святошинский район:

по одному адресу горит квартира – там обнаружили одну потерпевшую;

в результате падения обломков в другом доме повреждены балконы от 1 по 5 этажа;

пылает нежилое двухэтажное здание.

Дарницкий район:

падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);

и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Также в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир была обнаружена не сдетонированная боевая часть ракеты. Людей эвакуируют из дома.

Последствия удара по Киеву 23 января

Последствия удара по Киеву 23 января

Последствия удара по Киеву 23 января / Фото: Сергей Попко / Facebook

Харьков

Оккупанты нанесли ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре Харькова и Балаклеи.

Известно, что четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины погибли.

Последствия взрывов в Харькове 23 января

"Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей", – рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области. области Сергей Болвинов.

Одна из ракет попала в газопровод, в результате чего вспыхнул пожар. На местах работают все службы.

Последствия взрывов в Харькове 23 января

Разрушен подъезд многоэтажки

Как сообщил мэр Игорь Терехов, в результате утренних обстрелов Харькова 23 января полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Дом в Харькове после ракетной атаки по городу 23 января / Харьковская ОВА

Дом в Харькове после ракетной атаки по городу 23 января / Харьковская ОВА

Также, по его словам, в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

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