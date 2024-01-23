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Ракетная атака Украины: "прилеты" в Харькове, Киеве и Павлограде – есть жертвы и разрушения (фото)

Ракетная атака Украины: "прилеты" в Харькове, Киеве и Павлограде – есть жертвы и разрушения (фото)

Последствия удара по Киеву 23 января

Оккупанты утром атаковали ракетами города Украины.

Оккупационная армия России в ночь на 23 января атаковала Украину "Шахедами", а уже под утро массированно выпустила ракеты из стратегической авиации. Взрывы прогремели в Павлограде на Днепропетровщине, Киеве и Харькове, в последних двух произошли пожары и разрушения.

Ракетная тревога под утро охватила всю Украину. Россия подняла два Ту-22М3 с аэродрома Оленья (Мурманская область) и два Ту-22М3 с аэродрома Шайковка (Калужская область).

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях и жертвах атаки.

Удар по Павлограду

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Павлограде в результате массированной ракетной атаки россиян по городу, предварительно, один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.

Киев

В Киеве в результате ракетной атаки на данный момент известно, что один человек погиб и о девяти раненых в Соломенском и Святошинском районах. Восемь человек были госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А 13-летнему мальчику была оказана помощь на месте.

Святошинский район:

  • пылает здание, легковые автомобили.

Соломенский район:

  • возгорание в нескольких квартирах жилого дома;
  • в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна.;
  • разрушение двухэтажного нежилого здания, без возгорания.

Печерский район:

  • попадания в нежилое здание. Подразделения экстренных служб тушат пожар.

Святошинский район:

  • по одному адресу горит квартира – там обнаружили одну потерпевшую;
  • в результате падения обломков в другом доме повреждены балконы от 1 по 5 этажа;
  • пылает нежилое двухэтажное здание.

Дарницкий район:

  • падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения);
  • и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Также в жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир была обнаружена не сдетонированная боевая часть ракеты. Людей эвакуируют из дома.

Последствия удара по Киеву 23 января / ©
Последствия удара по Киеву 23 января
Последствия удара по Киеву 23 января / ©
Последствия удара по Киеву 23 января
Последствия удара по Киеву 23 января / © Сергей Попко / Facebook
Последствия удара по Киеву 23 января / Фото: Сергей Попко / Facebook

Харьков

Оккупанты нанесли ракетный удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре Харькова и Балаклеи.

Известно, что четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины погибли.

Последствия взрывов в Харькове 23 января / ©
Последствия взрывов в Харькове 23 января

"Четыре попадания – в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей", – рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области. области Сергей Болвинов.

Одна из ракет попала в газопровод, в результате чего вспыхнул пожар. На местах работают все службы.

Последствия взрывов в Харькове 23 января / ©
Последствия взрывов в Харькове 23 января

Разрушен подъезд многоэтажки

Как сообщил мэр Игорь Терехов, в результате утренних обстрелов Харькова 23 января полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Дом в Харькове после ракетной атаки по городу 23 января / Харьковская ОВА / ©
Дом в Харькове после ракетной атаки по городу 23 января / Харьковская ОВА
Дом в Харькове после ракетной атаки по городу 23 января / Харьковская ОВА / ©
Дом в Харькове после ракетной атаки по городу 23 января / Харьковская ОВА

Также, по его словам, в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, отчасти воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов.

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