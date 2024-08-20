Ракетно-дроновая атака по Украине: где были взрывы, "прилеты" и какие последствия (фото)

Россия атаковала Украину в ночь на 20 августа десятками ракет и беспилотников. Часть вражеских целей силы ПВО сбили в пределах девяти областей. Однако есть и "прилеты" и разрушения.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке по Украине.

В ночь на 20 августа враг запустил по Украине ракеты разных типов и дроны. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о взрывах в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Тернопольской областях, в Светловодске, Кременчуге, Сумах, Павлограде и Покровске.

Атака по Киеву и области

Россияне ночью и утром запустили по Киеву ракеты и дроны, сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко.

"Ночью оккупанты атаковали столицу ударными БпЛА. Дроны были уничтожены ПВО. Сегодня утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет", — написал Попко в Сети.

Он добавил, что враг атаковал столицу с северного направления. Вероятно, это были крылатые ракеты типа "Искандер-К".

Силами и средствами ПВО вражеские ракеты были уничтожены еще на подступах к Киеву. Пострадавших и разрушений нет.

В Киевской области попадали обломки ракет и беспилотников, которые были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет и обошлось без пострадавших. Однако в результате падения обломков в одном из населенных пунктов области были повреждены четыре частных дома и хозяйственное здание. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, иссечены фасады. Кроме того, в одном из районов загорелся травяной настил.

Атака на Тернополь

Ночью захватчики атаковали дронами промышленный объект в Тернополе. Зафиксировано попадание в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы. На месте прилета возник мощный пожар, сообщил заместитель главы Тернопольской ОВА Виктор Устенко.

После удара на место прибыли спасатели, которые до утра локализовали пожар, но продолжили его тушить. На месте работает более 20 единиц техники, 90 спасателей. Также привлекли два пожарных поезда.

Специалисты берут заборы воды и воздуха для анализа, чтобы проверить, нет ли превышений вредных веществ. Обошлось без пострадавших.

Небо над Тернополем после ночного удара РФ/Фото: Telegram-канал Запад Главное

Отметим, что ночью мэр Тернополя Сергей Надал просил жителей города закрыть окна. Речь шла о жителях массивов Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также Белая. В то же время, в ОВА также призвали жителей Тернополя ограничить пребывание на улице в связи с пожаром.

"При планировании дня без нужды не выходите из дома, максимально ограничьте пребывание детей на улице, закройте окна в помещениях, тщательно мойте продукты, принесенные со двора", – говорится в заявлении.

Небо над Тернополем после ночного удара РФ/Фото: Telegram-канал Запад Главное

Атака по Днепропетровской области

Ночью подразделения ВК "Восток" уничтожили над Днепропетровской областью две российские крылатые ракеты и два беспилотника. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что оккупанты атаковали два района области. Вечером враг применил дрон по одному из населенных пунктов Синельниковского района. А ночью россияне попали беспилотником по Никополю.

Захватчики также выпустили несколько артснарядов по Мировской громаде, утром обстреляли Марганецкую громаду и продолжили террор Никополя. Пострадал один человек. Информацию о причиненном ущербе еще уточняют спасатели.

Атака на Хмельницкую область

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, ночью силы ПВО уничтожили один российский беспилотник. Информация о повреждении имущества не поступала. Погибших и травмированных нет.

Атака на Винницкую область

Ночью в Винницкую область вошли 12 вражеских дронов. По результатам работы ПВО было сбито 10 беспилотников. Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная. Информации о пострадавших, повреждениях и разрушениях не поступало.

Удар по Сумщине

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по объектам энергетики Глуховской громады Сумской области, сообщили в ОВА. В результате атаки без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тыс. абонентов.

"В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже возобновлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры громады и жилищного сектора. Спасибо нашим энергетикам за слаженные и профессиональные действия", – говорится в заявлении ОВА.

Атака по Кировоградщине

Об очередной вражеской атаке на Кировоградскую область сообщил глава ОВА Андрей Райкович. Он также заявил о результативной работе защитников неба.

"В одной из громад Александрийского района обломками сбитого дрона повреждено несколько кровель, окон, заборов частных домовладений. Зацепило и два автомобиля. Пострадавших, к счастью, нет. Все соответствующие службы на месте", – говорится в сообщении Райковича.

Атака на Николаевскую область

Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили пять российских беспилотников в Николаевской области. Об этом коротко сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Атака на Херсонскую область

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили два дрона, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Сколько вражеских целей уничтожила ПВО

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью РФ атаковала Украину несколькими типами ракет и 26 дронами Shahed.

"Сбито 28 воздушных целей: одна крылатая ракета "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской области", – говорится в заявлении Олещука.

Захватчики выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, крылатую ракету "Искандер-К" – из Брянской области, управляемые авиаракеты Х-59 – из воздушного пространства Курской области и оккупированной территории Запорожской области. Районы пусков Shahed – Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 10:00 20 августа. В Тернопольской области пылает после атаки и последствия удара по Киевщине

Читайте также: