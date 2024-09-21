Ракетно-дроновые удары по Украине могут стать круглосуточными: что задумал диктатор Путин

Враг не перестает атаковать Украину дронами. Практически весь сентябрь, как только стемнеет, поступают тревожные извещения о начале атаки вражеских дронов, которая длится чуть ли не всю ночь.

Противник атакует разные регионы и города Украины или же запускает разведывательные БПЛА, но делает это регулярно.

Об этом отмечает в своей публикации в социальной сети Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД). По его прогнозу, россияне хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак Украины в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными. А для этого враг увеличивает производство "Шахедов" и других БПЛА.

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Путин обещает наплодить 1,5 млн дронов

Военный эксперт Игорь Романенко говорит, что все зависит от возможностей врага и наличия у него необходимых средств для реализации круглосуточной стратегии воздушных атак.

"На днях было заявление Путина, что в РФ планируют изготовить 1,5 миллиона дронов, только не понятно за какой именно период. Напомню, что мы планировали произвести 1 миллион дронов. Как видим, Путин назвал большую цифру. Я думаю, что это определенным образом может реализовываться, учитывая, что россиянам удалось быстро поставить экономику на военные рельсы. По крайней мере, они будут двигаться в этом направлении, если диктатор наобещал", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

РФ хочет атаковать Украину круглосуточно/Коллаж ТСН.ua

Атаки врага уже ежесуточные

Военный эксперт отмечает, что воздушные атаки врага и без того происходят практически ежесуточно. По крайней мере, две недели подряд – вражеские дроны и ракеты постоянно атакуют Украину.

"То есть враг уже реализует тактику таких атак. Вопрос в том, смогут ли они в том же темпе это продолжать? Скажу так, если будет выполняться то, что сформулировал Путин, а похоже, что россияне будут это выполнять, то вероятность такого подхода очень высока", – отмечает Игорь Романенко.

Воздушные атаки могут стать более затяжными

Эксперт не исключает, что подобные атаки дронами могут продолжаться неделями или даже месяцами.

"К сожалению, я не исключаю, что нам придется в ближайшее время готовиться к тому, что атаки "Шахедами" будут постоянными. Да, это очень неприятно и будет разрушать все наши планы, но чтобы все не было настолько жестко, нам нужно иметь эффективные средства для борьбы с объектами воздушного нападения противника", – отмечает Игорь Романенко.

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Чем сбивать дроны врага?

Эксперт добавляет, что для отражения таких атак Украине нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы, зенитно-артиллерийские комплексы и истребительная авиация.

"С одной стороны зенитные ракеты и авиация – это слишком дорого для уничтожения российских дронов, а с другой – чем нам их сбивать? Нам нужны для этой работы современные истребители. У европейцев есть 50-60 самолетов F-16, они готовы ими поделиться, но завести их в Украину не позволяют американцы, находя миллион причин", – говорит Игорь Романенко.

Новые и универсальные дроны

Военный эксперт подчеркивает, что пока идет тяжелый процесс по выбиванию военной помощи, нам нужно разрабатывать собственные новые технологии для уничтожения вражеских дронов и ракет.

"Сама война нас этому учит. У нас появились дроны, которые могут использоваться силами противовоздушной обороны – это гораздо дешевле использования дорогих ракет. Они уже достаточно эффективно работают по разведывательным дронам противника, уничтожая их "Орланы", Zala и Supercam. Кроме того, дроны наносят поражение по вертолетам врага, но еще нуждаются в совершенствовании. Таких дронов нам нужно производить столько, чтобы они действительно становились эффективными", – рассказывает Игорь Романенко.

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Потребность в приборах по обнаружению дронов

Он подчеркивает, что враг тоже не сидит сложа руки. Россияне продолжают совершенствовать свои средства воздушного нападения.

"Противник начал поднимать свои ударные дроны на большую высоту. Это делается специально, чтобы снизить эффективность работы наших мобильных групп, потому что на такой высоте БПЛА труднее визуально обнаруживать, особенно в ночное время. Для этого нужны дополнительные локационные устройства и потребность в них будет только расти", – отмечает военный эксперт.

Заблаговременное обнаружение и уничтожение вражеских БПЛА

Игорь Романенко убежден, что для более эффективной борьбы с вражескими дронами нам нужно без задержек получать истребители F-16, Mirage, Gripen, которые могут эффективно сбивать ударные дроны противника.

"Помимо истребителей нам нужно строить систему разведки за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ) Saab. Два таких самолета нам передают шведы. Продолжается процесс по подготовке персонала. Наличие этих самолетов поможет нам реализовать повышение эффективности действий систем ПВО для борьбы с российскими "Шахедами", потому что во взаимодействии с истребителями, их значительно легче будет уничтожать", – заключает Игорь Романенко.

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