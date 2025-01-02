Ракетно-дроновый террор в 2025 году: астролог сделал сенсационный прогноз

Астролог предвещает, что Украина получит лазерное оружие, с помощью которого будет эффективно сбивать "Шахеды",

Известный астролог Влад Росс прогнозирует, что в 2025 году прекратится террор с российскими атаками по Украине, ведь государство получит новейшее оружие.

Об этом Влад Росс рассказал для TSN.UA.

Астролог заверил, что террор с обстрелами Украины в 2025 году прекратится.

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"А вот этого не будет, дорогие друзья. С начала года у нас появится то оружие, о котором всегда говорил Залужный. То есть мы уже будем на практике его производить. Будем сбивать все абсолютно, что на нас летит. Это лазерное оружие. Использование лазерного оружия – это один луч стоит 5-10 центов, ну максимум 20, ну 50 центров – за 50 центров мы будем сбивать "Шахеды", которые будут стоить до 50 тысяч долларов", – рассказал Росс.

Он подчеркнул, что от лазерного оружия просто нет спасения.

"Шахеды" просто перестанут летать в 2025 году. Это говорит и о том, что скоро будет и кампания роев дронов лететь на рашистов", — предсказывает астролог.

Он также прогнозирует, что партнеры Украины из НАТО начнут передавать государству такие дроны, которые являются абсолютным ноу-хау.

"Это совершенно новые технологии, связанные с приходом Плутона Водолея. Это произошло буквально в ноябре. Уже окончательно и безвозвратно будут развивать всю эту возможность нашей победы новые технологии", – рассказал Росс.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

К слову, ясновидящий Андрей Дуйко, которого называют "украинским Нострадамусом", предсказывает, что в 2025 году Украина может заключить мирное соглашение.

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