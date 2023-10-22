Ракетные атаки: сколькими самолетами Россия обстреливает Украину и что может изменить ситуацию

Вражеская авиация продолжает атаковать Украину крылатыми ракетами и для этого россияне используют не менее четырех десятков аэродромов вокруг украинских границ и во временно оккупированном Крыму. Но после удачных операций наших военных оккупанты стали более осторожными.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Самая большая потеря российской авиации

В Пскове 30 августа 2023 года взорвался военно-транспортный самолет "Ил-76-тый", который доставлял из Ирана немалое количество "Шахедов". За считанные минуты, в знак солидарности, пламенную эстафету подхватили и другие "семьдесят шестые".

Тогда там самоликвидировались аж четыре самолета "ИЛ", каждый из которых стоит 85 миллионов долларов. Военные обозреватели назвали ту операцию украинского ГУР - одной из самых дорогих для российской авиации. Горели российские самолеты и в других регионах.

Сколько в РФ самолетов и откуда они взлетают

Дроны - это пока единственный способ дотянуться до аэродромов россиян, откуда стартуют вражеские носители крылатых ракет. После точных ударов по аэродромам, Россия вынуждена прятать и тактическую, и стратегическую авиацию вглубь своей территории.

"Были случаи, когда были уничтожены самолеты ТУ-22, были повреждения. Такая потеря для них очень существенная. Их не много и новые они не изготавливают. А ТУ-95-х их больше, они не изготавливаются, но она заложена с большими ресурсом. По ТУ-22М3 они пытались модернизировать для того, чтобы они могли быть носителем ракет "Кинжал", их количество не является большим, но даже то, что есть это все равно большая угроза", - говорит редактор информационного ресурса MILITARYAVIATION.IA.UA Денис Томенчук.

По официальной информации от украинской разведки, Россия в войне против нас использует 436 самолетов. Российская авиация стартует с как минимум четырех десятков аэропортов вокруг наших границ, включая территорию временно захваченного Крыма.

Аэродромы, откуда взлетает авиация РФ

Стратегическая авиация РФ взлетает далеко от Украины: до аэродрома "Сольцы" – 700 километров, до "Саваслейки" – 600. Столько же до Энгельса. Взлетают для ракетных ударов оккупанты и с аэродрома "Дягилево", до которого 500 километров. Далее расположен аэродром "Оленья" — Мурманская область в 1788 километрах от Украины.

Аэродромы РФ возле Украины

Как время полета самолетов РФ влияет на готовность украинских военных.

"Весь прошлый год основной базой был Энгельс, но после того удара они пытаются рассредоточиться. Сейчас очевидно, что основная сила находится на аэродроме Оленья. Для нас это время, если мы видим что в 11 ночи с Оленьи взлетели ТУ-95-е, мы понимаем - где-то часа 2-3 будут пуски соответственно для военных есть время изменить место своей дислокации", - говорит редактор информационного ресурса MILITARYAVIATION.IA.UA Денис Томенчук.

Аэродромы, откуда взлетает авиация РФ

Кардинально изменить ситуацию и полностью закрыть небо над Украиной помогут лишь дополнительные Patriot, IRIS-T и долгожданные F-16, вместе с дронами-камикадзе, которые Украина уже и сама производит достаточно дальнобойными и незаметными для вражеских радаров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российская авиация боится ВСУ и прячется! Можно ли уничтожить все вражеские самолеты?

Напомним, в Донецкой области десантники за один бой уничтожили 5 танков и 4 БМП оккупантов.

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