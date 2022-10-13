Ракетные обстрелы 10-11 октября имеют многовекторный характер: эксперт назвал основные цели России

Ракетные обстрелы Украины 10-11 октября имеют многовекторный характер. Основными задачами атаки России было энегретическое давление на страны Европы, блокирование экспорта украинской электроэнергии, срыв отопительного сезона непосредственно в Украине и сеяние паники и недоверия среди украинцев к действиям центрального правительства.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua.

"Первое – это энергетическое давление на страны Европы, потому что тогда становится под вопросом решение стран ЕС по ограничению цены на российскую нефть. На фоне решения стран ОПЕК и соответственно отсутствия источников диверсификации, говорится об украинской электроэнергии, странам Запада будет достаточно сложно решить вопрос дальнейшего блокирования цены на нефть и главное – возможности энергетического диктата со стороны Российской Федерации", — объяснил он.

Вторая причина массированных ударов по Украине – вопрос блокирования экспорта украинской электроэнергии, а третья причина – это срыв отопительного сезона непосредственно в Украине, говорит эксперт.

"Ибо не случайно целью российских ракет и дронов-камикадзе стало 11 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет о том, что РФ продолжает устойчивую тактику энергетического, и даже не ядерного, террора против гражданского населения Украины. Более того, целью российских атак были исключительно жилая инфраструктура, чтобы создать ситуацию хаоса, паники и недоверия к действиям центрального правительства. Вот это основные задачи ракетного удара со стороны Российской Федерации", — говорит Снегирев.

По мнению эксперта, эта атака на Украину планировалась и воплощалась задолго до октября.

"Подобные операции не планируются "на колене" за неделю-две. Сам характер обстрелов, их география и арсенал применения российского оружия – это баллистические, крылатые ракеты, дроны-камикадзе – свидетельствуют о планируемом заранее характере ракетного удара", — резюмировал он.

Ракетные удары по ТЭС

В понедельник и вторник, 10-11 октября, в Украине была масштабная воздушная тревога во всех областях, длившаяся более 5 часов. Атака России на энергосистему Украины стала самой масштабной с начала войны. За эти два дня Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным городам Украины. Под обстрелы попали критические объекты инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, которую впоследствии удалось ликвидировать.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики во Львовской области и в Киеве. В частности, в результате ракетного удара по Львову 10 октября около 90% города оказалось без электроснабжения. 11 октября российская армия вновь нанесла массированный ракетный удар по Львовской области. Оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена. Две из этих подстанций еще и поставляли электроэнергию за границу.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Европейский инвестиционный банк предоставил Украине 550 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Также глава правительства призвал украинцев подготовиться к тяжелой зиме.

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