Ракетные обстрелы исторического центра Одессы: очевидцы рассказали новые подробности российской атаки

Вражеская атака по центру Одессы привела к повреждениям 19 памятников арихтектуры. Из 7 пострадавших из-за пятничной атаки в больнице до сих пор остаются трое. Коммунальщики вместе с горожанами наводят порядок на улицах и ждут прибытия международной миссии, которая оценит причиненный врагом ущерб. Больше всего от обстрела пострадала старинная гостиница, которая находилась под защитой ЮНЕСКО.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Жизнь Татьяны с мужем, которые поселились в этом отеле спас случай.

"Нам повезло, что мы просто там не были, я сейчас подумала что могло бы произойти и расплакалась", - говорит Татьяна Перижок.

За час до прилета они поехали праздновать день рождения внука. О ракетной атаке узнали из новостей, когда приехали в отель увидели у входа свою побитую машину и фойе, заваленное обломками.

Последствия ракетного обстрела отеля

"Оно же там изнутри все пробито - с 5 по третий или второй этаж. Неизвестно, вещи целы или комната уцелела, а у нас там остались все документы и ключи и все", - говорит женщина.

Когда прозвучала воздушная тревога, более двух десятков постояльцев отеля провели в бомбоубежище. Через несколько минут раздался мощный удар. После чего две работницы заведения поднялись посмотреть что произошло со зданием. Впоследствии одну из них спасателям пришлось доставать из-под завалов.

Отель, который в Одессе обстреляли оккупанты

"Был второй прилет и это привело к тому, что ее на территории отеля прищемило. Две сотрудницы получили незначительные травмы, но что самое тяжелое то, что у девушек посттравматический синдром, я думаю, что они еще долго не оправятся от этого", - говорит руководитель коммуникации отеля Ирина Голосная.

В момент двойного удара возле отеля были норвежские дипломаты и двое американцев из гуманитарной миссии. Мужчины рассказывают, что сильно перенервничали.

"Мы порой слышим, как дроны летают в порт, как работает противовоздушная оборона, но это было, безусловно, гораздо громче и даже встряхнуло здание, где была и моя беременная жена. Моя жена - украинка и мои дети будут украинцами это да", - говорит американец Кейн Кортолино.

"Да, я провел много времени в Киеве, поэтому мы привыкли к такому. Но не так близко, как мы были свидетелями здесь. Мы еще не встречали таких, как украинцы, кто имеет больше стойкости, больше духа, поэтому мы здесь, чтобы как можно лучше помочь", - говорит американец Крейг Рейнгерсон.

Через дорогу от отеля здание филармонии, которое является памятником национального значения и тоже подверглось разрушениям. Удара взрывной волны не выдержали ценные витражи на окнах.

Последствия ракетного удара

"Самым ценным с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных зданий является именно Филармония. Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Влияние атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования", - говорит директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

На удар по историческому центру Одессы уже отреагировали в офисе ЮНЕСКО, там осудили ракетный обстрел, повлекший повреждение по меньшей мере двух старинных зданий, находящихся под охраной конвенции. В Украину отправят свою миссию, которая оценит ущерб.

"Наша команда уже работает над оперативной документацией нанесенного ущерба и совместно с украинскими властями определяет первоочередные меры реагирования", - говорится в заявлении.

Коммунальщики до сих пор пытаются навести порядок на разрушенных улицах. Пострадало почти 2 десятка зданий. Специалисты изучают повреждения и исследуют конструкции атакованного отеля. И хотя есть опасения что они не выдержат, владельцы отеля уже заявили, что планируют восстановить его. Ведь это старинное здание - одна из визитных карточек Одессы.

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