Ракетные обстрелы каждые 2-3 дня: эксперт назвал два сценария российских ударов по Украине

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, что Россия могла накопить до 500 ракет "Калибр" и типа Х-505 и Х-101. Этого РФ может хватить на 5 массированных ударов или оккупанты уменьшат использование ракет и будут бить чаще.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Есть два сценария. Тот, о котором говорит Юрий Игнат - это сценарий массированных ударов. Они используют большое количество носителей из достаточно старых самолетов Ту. А потому они должны подготовить боекомплект для снаряжения и так далее. Еще надо обслуживать сами самолеты. После каждого такого полета им требуется обслуживание и даже легкий ремонт. То есть не все так просто. А потому должны быть паузы 4-5 дней", - пояснил он.

Эксперт добавил, что россияне могут уменьшить использование количества ракет и наносить удары каждые 2-3 дня.

"Они могут использовать сценарий мая-июня 2023 года, когда они уменьшили использование ракет, запуская по 15 воздушных объектов. Так они могут делать каждые 2-3 дня. Потому что один Ту-95, если его не перегружать может нести от 2 до 4 ракет. И они могут перейти на такой вариант, чтобы "кошмарить" Украину", - пояснил обозреватель.

Александр Коваленко добавил, что ориентировочно РФ могла накопить до 500 ракет.

"Если хотят продемонстрировать, что у них много ракет и они хотят всех бомбить, то у них этот ресурс очень быстро закончится. Потому что россияне имели по состоянию с сентября до конца декабря 2023 года, с учетом их возможностей производства, где-то до полутысячи ракет Х-101, Х-505 и "Калибр". 160 ракет они уже использовали. То есть им хватит еще на 4-5 массированных ракетных ударов. Я думаю, они это будут делать или пройдут на применение ограниченного боекомплекта", - сказал он.

Напомним, Коваленко предположил, что хотела РФ уничтожить в Киеве.

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