Почему Россия наносит массированные ракетные удары по понедельникам: военный эксперт пояснил

Сегодняшний массированный ракетный обстрел инфраструктуры снова пришелся на понедельник.

Почему именно в первый день недели россияне в очередной раз атакуют Украину – об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Я не искал бы в этом сакральности. На мой взгляд, все банально сводится к подготовке. Другими словами, около недели нужно для обслуживания техники и того, чтобы привести ее в боевое положение", — говорит Петр Черник.

По его словам, кроме этого, противник нарабатывает алгоритм, приучает нас к какому-либо определенному поведению. "Но, вполне возможно, что и в этом может быть стратегическое заблуждение. Например, 5-6 недель подержат нас в таком напряжении, а потом будут пытаться пробовать другие способы. Все очень просто – нас прощупывают на стратегическом уровне, выясняют, насколько у нас большой запас прочности ПВО. Несмотря на то, что сегодня день действительно нехороший, в части коэффициента полезности по уничтожению воздушных целей у нас сегодня очень высокий успех. Количество сбитых ракет – это невероятно достойный результат", — проанализировал ситуацию Черник.

На вопрос о том, какой может быть новая тактика, эксперт предполагает, что противник может сменить лишь временные рамки.

"Россия в части применения сил и средств на пике своих возможностей. Классические конвенционные вооружения используются в полном объеме. Акцентирую на том, что в полном объеме. Никакого нового оружия они применить уже не могут. Используют всю линейку классических неядерных ракет с дальностью стрельбы от 120 км, заканчивая до 5 тыс. км", — говорит Черник.

К этому он добавил, что Россия в ближайшее время не сможет достаточно пополнить свои ракетные запасы за счет поставок такого высокотехнологичного вооружения из Ирана. "Не соглашаюсь с тем, что это будет слишком много. До того паритета, который Россия имела в начале войны – они не дойдут".

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