Ракетные удары со всех стволов: Олег Жданов назвал сценарии обстрелов в ближайшие недели

Военный эксперт Олег Жданов не исключил новых атак в ближайшее время / © ТСН

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Массированная ночная атака России по Украине 24 апреля стала одним из наиболее мощных политических давлений, которое совершалось врагом в последнее время. Такое мнение в комментарии ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов и привел аргументы.

По его словам, на этот раз враг задействовал всю неядерную компоненту, которая у него в наличии — крылатые и баллистические ракеты, взлет МиГа, который является носителем «Кинжалов», а также «Шахеды».

«Это была сугубо политическая атака», — говорит о своей уверенности Олег Жданов и напоминает, что на днях исполнится 100 дней, как на должности президента США находится Дональд Трамп.

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По мнению Жданова, если до 29-30 апреля не произойдет существенных подвижек по установлению мира в Украине, то начнется полноценная критика Трампа.

«До 100 дней не принято. А ему не с чем выйти на сегодняшний день», — говорит Жданов.

И продолжает: «Все было нацелено на гражданскую инфраструктуру и на максимальное количество жертв. Для того, чтобы Украина согласилась на те условия, которые выдвигаются сейчас. Посмотрите, что говорит спикер Белого дома — что президент Украины Владимир Зеленский идет не в том направлении, что у Трампа заканчивается терпение. Но последний не объявил о своем обещании выйти из переговоров, он хочет, чтобы срочно было подписано соглашение, что Россией оно уже подписано и дело остается только за Зеленским. И то, что произошло, имею в виду удар — кровавый акт геноцида».

К этому Жданов добавил: «Путин ударил со всех стволов. Все, что было готово к применению — все было применено. Также подтверждается предположение, что МиГ-31 поднимается один, постоянно один. Я так понимаю, что этот самолет не совершает пусков по техническим причинам. Возможно, по техническим причинам не может нести ракету, потому что двигатель работает на «честном слове» (потому что, возможно, выработал свой ресурс продолжительностью около 300 часов — Ред.). Но, как видим, из-за присутствия такого самолета в воздухе, Украина вынуждена объявлять тревогу по всей стране».

Каким может быть интервал между атаками

На этот вопрос Жданов ответил так: «Будет ли повтор в ближайшее время? Я думаю, что вряд ли. Если взять статистику, то интервал между такими массированными ударами — примерно месяц, не меньше. Для массированного удара им нужна подготовка. Силы и средства не заканчиваются, но идут на убыль. Вероятность повтора такого, например, завтра — маловероятна. Но возможны удары меньшим количеством в ближайшие дни или недели. Можно предположить, что они готовились к этому удару (в ночь на 24 апреля — Ред.). Я могу предположить, что целями были либо инфраструктурные объекты, либо середина жилых кварталов».

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки РФ больше всего пострадал Святошинский район Киева.

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