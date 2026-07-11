Ракетные удары изменятся и участятся: Жданов дал прогноз, чего ждать от войны в Украине в ближайшее время

Олег Жданов / © ТСН

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В ближайшее время русская армия может изменить подход к воздушным ударам по Украине.

Такой прогноз озвучил в комментарии военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, беспилотники будут использоваться преимущественно для отвлечения украинской противовоздушной обороны, в то же время баллистические ракеты будут запускаться группами по конкретным объектам.

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Я думаю, что именно так и будет. Дроны будут идти небольшими партиями для отвлечения нашей системы противовоздушной обороны. А баллистику будут бросать групповыми ударами по конкретным целям», — говорит Олег Жданов.

Он напомнил, что по открытым данным украинской разведки Россия производит около 40–50 ракет «Искандер» ежемесячно.

«Если брать примерно по пять ракет на одну цель, то выходит около десяти таких ударов в месяц. То есть ориентировочно через два дня на третий они могут совершать подобные атаки», — предполагает эксперт.

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