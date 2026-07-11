ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Ракетные удары изменятся и участятся: Жданов дал прогноз, чего ждать от войны в Украине в ближайшее время

Военный эксперт предупредил об угрозе.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Комментарии
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

В ближайшее время русская армия может изменить подход к воздушным ударам по Украине.

Такой прогноз озвучил в комментарии военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, беспилотники будут использоваться преимущественно для отвлечения украинской противовоздушной обороны, в то же время баллистические ракеты будут запускаться группами по конкретным объектам.

Я думаю, что именно так и будет. Дроны будут идти небольшими партиями для отвлечения нашей системы противовоздушной обороны. А баллистику будут бросать групповыми ударами по конкретным целям», — говорит Олег Жданов.

Он напомнил, что по открытым данным украинской разведки Россия производит около 40–50 ракет «Искандер» ежемесячно.

«Если брать примерно по пять ракет на одну цель, то выходит около десяти таких ударов в месяц. То есть ориентировочно через два дня на третий они могут совершать подобные атаки», — предполагает эксперт.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie