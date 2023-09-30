Ракетные удары по энергосистеме: эксперт рассказал, будут ли атаки РФ мощнее прошлогодних

Эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак считает, что этой осенью российские захватчики не увеличат удары по энергосистеме по сравнению с прошлогодними атаками.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Лично моя оценка: я не думаю, что будет хуже, чем в прошлом году. Я по крайней мере не вижу каких-либо оснований, чтобы был просто "караул", как пишут некоторые анонимные телеграмм-каналы... Да, будет непросто, но хуже точно не будет... Действительно, будут пробовать, я думаю, расширять номенклатуру, по разным объектам бить – не только энергетических... Есть еще газовое хозяйство, которое не трогали из-за того, что Россия продолжает поставлять газ через территорию Украины в Европейский союз. Возможно, газовые насосные подстанции, водное хозяйство, то есть я думаю, что они будут в ширину выходить", — отметил он.

Иван Ступак также отметил, что в "Укрэнерго" уже есть достаточный опыт о российских ударах по энергосистеме и в этом году оно полностью готов к атакам оккупантов.

"Я очень надеюсь, что "Укрэнерго" сделало все максимально – полностью загрузило запасными частями, возможно где-то захоронили ключевые и узловые элементы инфраструктуры. Например, под землю, изменили адрес, замаскировали так, чтобы российские корректировщики огня не могли вообще догадаться, где это находится, куда бить. Ведь не секрет, что в прошлом году россияне активно пользовались помощью российских энергетиков, которые доставали старые советские чертежи нашей энергосети... Они говорили: "бить сюда, бить сюда, сюда не надо и тогда будет полный блэкаут в Украине", – резюмировал эксперт.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали о защите энергосистемы от обстрелов.

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