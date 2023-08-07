Ракетные удары по Покровску: что известно об обстрелах и жертвах, фото и видео с места удара

Оккупанты целенаправленно били по жилым домам, чтобы убить как можно больше украинцев.

Российская террористическая армия в понедельник, 7 августа, нанесла ракетный удар по центру города Покровск в Донецкой области. Россияне с недолгим интервалом запустили по городу две ракеты, чтобы вероятно убить работников экстренных служб, приехавших спасать людей. На сегодняшний день известно о 5 погибших и по меньшей мере 31 раненом.

ТСН.ua собрал все, что известно о российском террористическом ударе.

Куда попали оккупанты

Российские террористы попали в центр Покровска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириенко, оккупанты повредили 9-ти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.

Последствия российского террора в Покровске / Фото: МВД

Украинский журналист Денис Казанский считает, что целью окупантов могли быть волонтеры и иностранные журналисты, которые часто собирались в ресторане, расположенном внизу разрушенного дома.

"На первом этаже жилого дома, в который попали в Покровск, расположен ресторан "Корлеоне", в котором часто бывают волонтеры и иностранные журналисты, приезжающие на фронт. Сам бывал там десятки раз. Российские изверги били в него — пытались повторить историю с пиццерией РИА в Краматорске. Но если в Краматорске пиццерия была отдельным зданием, то здесь ресторан расположен в жилом доме. То есть, чтобы попасть в него — надо бить прямо в дом с людьми. И ублюдки это сделали", — написал Казанский.

Последствия российского террористического удара по Покровску / Фото: МВД

Что известно о жертвах российских ударов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время известно о 5 погибших и по меньшей мере 31 раненом.

Последствия ударов по Покровску / Фото: МВД

"Количество травмированных возросло до 31. Из них — 19 работников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок", — сообщил Игорь Клименко.

Среди жертв российского террора – заместитель начальника ГСЧС в Донецкой области. Судя по сообщению, оккупанты сначала обстреляли жилые дома, а затем повторно запустили ракеты по работникам полиции и ГСЧС, которые приехали спасать пострадавших.

Обстрел центра Покровска / Фото: facebook/Павел Кириленко

"По состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица. Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям", — сообщил Клименко.

Последствия обстрела Покровска / Фото: facebook/Павел Кириленко

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на терроризм российской оккупационной армии.

"Должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", — написал он.

Последствия террористического удара РФ по Покровску / Фото: facebook/Павел Кириленко

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрыв в Покровске! Российская ракета разрушила жилой дом — Есть ЖЕРТВЫ

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