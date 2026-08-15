Ракетные удары по складам и неурожай: эксперты и аграрии раскрыли правду о запасах продовольствия в Украине

Россия наносит удары по складам в Украине

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Фото и видео пустых полок — после недавних российских ударов и уничтожения складов в сети начали распространяться сообщения о дефиците продовольственных товаров. И сразу же началась паника в связи с продуктами.

Впрочем, в Центре по противодействию дезинформации подчеркивают: это искусственно раздуваемая паника, и призывают украинцев не подыгрывать врагу.

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На самом деле, по оценкам экспертов, несмотря на то, что повреждение складских помещений сказалось на поставках крупных сетей супермаркетов, продовольственного дефицита в Украине нет. А то, что в некоторых местах наблюдаются временные перебои с некоторыми видами товаров, связано исключительно с логистикой — причин для беспокойства нет.

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Пострадавшие предприятия уже заявили: несмотря на убытки, они продолжают работать и к Дню Независимости планируют восстановить привычный ассортимент на полках.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

Пустые прилавки в столице: в чём причина

Заметное сокращение ассортимента, местами пустые прилавки и таблички с надписями: «Этот товар уничтожила Россия».

«По одной штуке, друзья, по одной штуке… Пустые полки в магазинах — это реальность… Были ряды овощей, очень много помидоров, а сейчас такая табличка… Всё разобрали, а нового, похоже, не завезли», — делятся наблюдениями киевляне в соцсетях.

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И действительно — во многих столичных супермаркетах крупных торговых сетей, особенно в спальных районах. Исчезновение привычных товаров напомнило многим весну 2022 года.

«К сожалению, враг целенаправленно обстреливает распределительные центры, логистические объекты и инфраструктуру продовольственного обеспечения. Он стремится нанести значительный ущерб продовольственной безопасности, обстреливая всю торговую цепочку. Однако оснований для дефицита на сегодняшний день нет», — уверяет исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Россияне начали наносить удары по продовольственным складам по всей Украине в течение последних нескольких месяцев. Ощутимый удар по продовольственной логистике был нанесен в начале августа, когда вражеские ракеты попали в крупные распределительные центры Киева и области. Тогда погибли работники, а около 100 тысяч квадратных метров складов холодного хранения были уничтожены. Именно оттуда в супермаркеты поступали мясо, молочная продукция, фрукты и овощи.

Как будут решать проблему с логистикой

Экономисты успокаивают: ситуация с пустыми полками — это временные трудности отдельных сетей. Полноценно обеспечить киевлян продуктами могут более мелкие магазины рядом с домом и рынки, куда фермеры привозят свою продукцию.

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«Во-первых, импорт открыт, и поляки будут активно занимать те позиции, с которых россияне вытесняют украинский бизнес. Второй момент — последние удары были нанесены по отдельным сетям, а остальные не понесли потерь. В условиях конкурентной борьбы мы не увидим проблем с дефицитом, а ценовое предложение будет оставаться стабильным без резких скачков», — объясняет исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В то же время в Минагрополитики отмечают: из-за угрозы новых ударов поставки необходимо децентрализовать — заменить крупные распределительные центры сетью мелких холодильных хабов.

«Не хранить большие партии одновременно, а максимально их развозить и распределять, чтобы обеспечить бесперебойные поставки жизненно необходимых продуктов. Основными факторами в логистике являются топливо и расстояния. Если расстояния будут существенно увеличиваться, это может повлиять на цену — подробности станут ясны в течение нескольких недель», — отмечает Тарас Высоцкий.

Что будет с ценами на продукты осенью

По данным статистики, в настоящее время украинцы тратят на еду до половины своего дохода. Покупатели сетуют: цены постоянно растут.

«Цены всегда высокие. Пенсионеры покупают то, что могут, берем понемногу. Подорожало всё: фрукты, овощи, молочные продукты… Наверное, скоро вообще взлетят — в этом помогает враг, который нас обдирает ежедневно», — жалуются горожане.

Эксперты призывают готовиться к сезонному пересмотру цен осенью. В августе наблюдается временное подешевение овощей, но в сентябре, по завершении сбора урожая, цены на основные продукты пойдут вверх.

«У нас идет война на истощение, и предсказать всё сложно, потому что мы не знаем, куда дальше нанесет удар враг. От этого будет зависеть цена. Однако урожай по борщевой группе неплохой — надеемся, что продовольственная корзина в этой категории будет недорогой», — подчеркивает Олег Пендзин.

Проблемы на местах: засуха на Полесье и угроза урожаю

Проблемы возникают не только на складах, но и непосредственно на полях. ТСН посетила Житомирскую область — традиционный регион выращивания картофеля.

«Видите, как сухо. Картофель есть, но вопрос в урожае… Если не пойдёт дождь, есть риск, что он вообще не вырастет до нужного размера», — сетует аграрий, руководитель овощного направления компании Дмитрий Гриненко.

Традиционно дождливый север Украины в этом году напоминает пустыню. Помимо погодных аномалий, фермеры работают под постоянной угрозой — всего в два десятка километров от них проходит граница с Беларусью.

«Мы продаем более 15 тысяч тонн овощей за сезон. Но есть проблемы с ценами на дизельное топливо и перебои с электроснабжением. Цена на картофель на рынке сейчас не самая высокая, а его выращивание требует затрат в течение всего года», — добавляет аграрий.

Чтобы не работать в убыток, предприятие занимается переработкой — моет и фасует продукцию, а также поставляет картофель в те же сети супермаркетов, чьи склады пострадали от обстрелов.

Несмотря на засуху и риски, аграрии обещают сделать всё возможное, чтобы собрать урожай и обеспечить каждого украинца необходимыми продуктами питания.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛКИ В МАГАЗИНАХ ОПУСТЕЮТ? Вся правда о дефиците и новых ценниках из-за российских атак!

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