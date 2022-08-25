Ракетные удары России 24 августа: эксперт назвал "неожиданную" вражескую атаку

Впрочем, военный эксперт Роман Свитан говорит, что количество проблем, которые вчера принесла Российская Федерация Украине, не намного больше, чем было до этого.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"Ожидали ударов по инфраструктурным объектам, по так называемым центрам принятия решений, по административным зданиям. Но этого не произошло", — подчеркнул Свитан.

По его словам, 24 августа оккупанты преимущественно запускали ракет типа Х-22, Х-59 по военным объектам. В частности, четыре ракеты Х-22 прилетели в Миргород Полтавской области.

"Часть ракет над территорией Украины была сбита силами ПВО. Х-22 мы пропустили. В течение дня Чаплино испытало три волны атаки: рано, в обед и вечером, когда ракета попала в поезд. Этого, конечно, никто не ожидал. Удар по пассажирскому поезду — это одна из тех атак, которые уже пол года Украина подвергается мирным объектам, по скоплениям людей", — подчеркнул Роман Свитан.

Он также добавил, что вчера была экскалация ситуации в позиционной войне, которую последние месяц-полтора ведет украинская армия.

Как сообщалось, россияне в День Независимости, 24 августа, нанесли несколько ракетных ударов по поселку Чаплино на Днепропетровщине, где расположена железнодорожная станция. Загорелись вагоны пассажирского поезда. Вражеская атака унесла жизни более 20 человек, среди них двое мальчиков, которым шесть и 11 лет.

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