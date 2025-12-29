Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил о риске нового удара России по Украине / © ТСН

Сегодня, 29 декабря, после вчерашней встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, Россия угрожает Украине новым воздушным ударом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что целью могут быть правительственные здания.

Этому предшествовал ряд угроз от российских чиновников, заявивших, что Украина якобы атаковала дронами резиденцию российского диктатора Владимира Путина и теперь российский удар «будет неизбежен» (Украина при этом опровергла нанесение удара по резиденции Путина).

К примеру, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, «что Россия определила объекты для ударов и время их применения». После этого один из российских депутатов, Андрей Колесник, поспешил заявить, что «массированный удар будет тяжелым».

Какими именно в ближайшее время могут стать удары России по Украине — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал мнение бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

«Я считаю, что Россия расценивает фактор обстрелов украинских территорий как вспомогательный метод давления на позицию Украины и наших партнеров. Обратите внимание: как только планируются масштабные переговоры или переговоры такого уровня, которые могут коренным образом изменить ситуацию на поле боя, враг прибегает к таким провокациям», — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: «Ракетно-дроновый террор дает России соответствующие выгоды. Разрушая нашу энергетику, РФ получает дополнительные аргументы — мол, смотрите, если вы не уступите, если вы не примете российские капитуляционные требования, Россия будет и дальше разрушать, убивать и уничтожать все украинское, все живое».

Поэтому, по мнению Селезнева, очевидно, что российские ракетно-дроновые атаки будут продолжаться.

«И по странному стечению обстоятельств американский лидер Трамп считает, что логика таких действий РФ и лично Путина адекватна. Мол, пока не будет заключено мирное соглашение, Путин должен оказывать такое давление. На мой взгляд, абсолютно ошибочная позиция. Считаю, она нуждается в том числе в исследовании состояния здоровья американского президента. Безнаказанное зло кратно множится. Если безнаказанно зло в виде Владимира Путина, то у нас будет больше проблем», — предполагает бывший спикер Генштаба.

Война в Украине: Россия накопила ракеты

По предположениям эксперта, следующая атака по Украине может произойти уже через несколько дней.

«У врага есть достаточное количество ресурсов и нет эффективного противодействия этому. Нет четкой жесткой позиции ООН, НАТО. Массированные обстрелы Украины, которые произошли 27 декабря, могут повторяться. После каждой атаки враг разведывает, изучает результаты своих атак и планирует следующие. На 4 января назначен очередной раунд переговоров в США. По всей вероятности, накануне может произойти очередная атака. Хотя даже если бы этих переговоров не было, враг все равно накапливает ресурсы», — говорит Селезнев.

