Ракетные удары России по Киеву: в КМВА рассказали о целях врага

В Киеве уже третий раз за день звучит сигнал воздушной тревоги. Враг дважды за сутки атаковал город ракетами. Благодаря отличной работе ПВО все цели над городом были сбиты.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в Киевской городской военной администрации: зачем враг выпускает дорогие ракеты, если все сбивает наше ПВО – какова цель обстрелов именно столицы?

В КМВА отмечают, что Киев с самого начала войны являлся приоритетной целью для врага.

"Если вспомнить февраль и март 2022 года, то россияне пытались взять нашу столицу "за три дня", но не удалось. Сейчас продолжаются попытки круглосуточно терроризировать и пугать киевлян с помощью террористических атак, что и делает враг ночью и днем, применяя для нанесения ударов по городу баллистические ракеты", – рассказывают в КМВА.

Там добавляют, что россияне сами озвучивали попытки поразить инфраструктурные объекты столицы и центры принятия решений.

"Сейчас, как сообщают СМИ врага, они пытаются поразить эти же объекты и, в частности, уничтожить наши силы и средства ПВО западных образцов, то есть Patriot и другие. У врага есть несколько целей. Любая атака может происходить в несколько волн. И у каждой волны есть своя задача, например, если они запускают "шахеды", то таким образом пытаются истощить силы и средства нашей ПВО. А в следующую волну, думая, что уже истощили нашу противовоздушную оборону, запускают ракеты, пытаясь обходить районы, где уже были поражены их дроны. Они пытаются обойти их и поразить инфраструктурные объекты, центры принятия решений или силы и средства ПВО. Мы прекрасно понимаем, что Киев – это столица, здесь расположен правительственный квартал, Генеральный штаб, Министерство обороны и многие другие стратегические объекты, которые враг хотел бы поразить.", — объясняют в КМВА.

Там уверяют, что наше ПВО и дальше сможет достойно отражать вражеские атаки.

"Сейчас все киевляне и украинцы просто молятся на нашу ПВО. Мы должны поблагодарить их за отличную работу, даже на примере сегодняшнего дня, когда они отразили две массированные атаки врага ночью и утром. А также поблагодарить западных партнеров за обеспечение силами и средствами ПВО, благодаря которым Киев остается невредимым. А вот сколько это будет продолжаться, это, пожалуй, вопрос к стране-террористке помешанной на собственных амбициях. Так что сколько бы ни продолжались ракетные удары по Киеву, мы надеемся, что киевляне мужественно их переживут", — добавляют в КМВА.

Ракетная атака по Киеву 29 мая

В Киеве и области утром 29 мая раздалась серия взрывов и сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что российские войска запустили по Киеву и области 11 ракет — баллистических и крылатых "Искандеров". Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако обломки вражеских ракет упали в четырех районах столицы, нанеся повреждения и ранив человека.

Что касается Киевской области, то там обломки рухнули во дворах частных домов.

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