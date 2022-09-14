Ракетные удары России по Кривому Рогу, Запорожью и Одессе: что известно

Российские оккупанты в среду, 14 сентября, ракетами обстреляли Украину.
Ракетные удары оккупанты нанесли во время последней воздушной тревоги.
ТСН.ua собрал данные, что известно о ракетной атаке РФ.
Ракетные удары по Кривому Рогу: что известно
В городе Кривой Рог 14 сентября произошли несколько взрывов после 17:00. В оперативной группировке войск "Каховка" сообщили, что по городу запустили крылатые ракеты Х-101, которые выпустили из Ту-95МС. Они попали по западным окрестностям Кривого Рога. Потери и разрушения уточняются.
Корреспондент ТСН.ua сообщает, что после ракетных ударов в Кривом Роге возникли проблемы с центральным водоснабжением. На места уже выехали спасатели.
В Офисе президента считают, что таким образом россияне совершают террор, чтобы заставлять украинцев паниковать.
"Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ на Харьковщине. Вам это не поможет, мелочь русская. Все будет Украина", — прокомментировал ракетные обстрелы Кривого Рога глава Офиса президента Андрей Ермак.
Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко подчеркнул, что Россия запустила по Кривому Рогу 8 крылатых ракет. Оккупанты хотели оставить жителей города без воды.
"Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей. Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию", — написал Тимошенко.
Ракетные удары по Запорожью: что известно
Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил ракетный обстрел области. По его данным, ракеты попали по окрестностям города.
"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет. Именно громкие звуки этих прилетов были недавно слышны в Запорожье", — сообщил Старух.
Взрывы в Одессе: что известно
В Одессе во время воздушной тревоги местные жители тоже сообщали о взрывах. По предварительным данным, там сработала система ПВО.
Напомним, корабельная группировка вражеского флота в Черном море держит наготове 6 ракетоносителей.
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