Ракетный голод для украинской ПВО: как защититься от ракет Путина и при чем здесь Швеция

Украинцы активно обсуждают в социальных сетях новость, что якобы до конца месяца в военных ВСУ могут закончиться ракеты для систем ПВО. Об этом пишет издание The Telegraph, добавляя, что вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украине скоро придется распределить свои системы ПВО на сбивание только одной из пяти ракет.

Сайт ТСН.ua выяснял, насколько реальны подобные угрозы и хватит ли нам зенитных ракет, чтобы защитить города от вражеских атак.

С чем имеем дефицит?

Военный эксперт Игорь Романенко советует преждевременно не паниковать и сохранять спокойствие. Украина уже не впервые за более чем два года войны переживает тяжелые периоды с дефицитом боеприпасов и огневых средств. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным угрозам, потому что паника – это не состояние граждан и воюющей страны.

"Мы, к сожалению, уже привыкли к снарядному дефициту. Есть определенные ограничения по артиллерии и системам залпового огня. Также есть дефицит по средствам противовоздушной, а теперь уже и по противоракетной обороне. Напомню, что за два последних года Украина стала государством, которое входит в 10 стран с наибольшим использованием противоракетной обороны", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Работа ПВО/Фото: скриншот

Трудно будет два ближайших месяца

Он добавляет, что страны-партнеры, поддерживающие Украину и их военно-промышленные комплексы, оказались не готовы к таким бешеным расходам, которые возникли из-за этой войны.

"Война, которую Путин развязал в Украине, требует безумных расходов, а наиболее затратным материалом стали зенитные ракеты и снаряды. Они нужны для работы наших систем ПВО, учитывая интенсивность вражеских обстрелов. К сожалению, во время такой интенсивной войны возникают моменты, когда ситуация с потребностью ракет для ПВО обостряется. Думаю, что ближайшие один-два месяца эта ситуация будет именно такой. Пока быстро ее исправить не удастся, но без защиты наши города точно не останутся, даже если будет массированный удар противника", — отмечает Игорь Романенко.

Момент сбивания российских дронов-камикадзе в Одесской области / / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Нас должен наконец услышать Конгресс

Военный эксперт подчеркивает, что ситуацию можно изменить и, прежде всего, за счет повышения производства ракет и поставок в Украину.

"Союзники над этим работают, но не так активно, как нам бы этого хотелось. Наиболее весомый союзник в этом плане – США. А именно их современные Patriot и ряд менее мощных средств противовоздушной обороны. К сожалению, информация о поставках в Украину военной помощи исчезла с информационного поля. Возможно, союзники чего-то ожидают, но вместе с тем факт является фактом – потенциал нашей ПВО снизился, а враг сосредоточил свои возможности и наступает. Думаю, такая острая ситуация должна повлиять на республиканскую партию в конгрессе США по принятию соответствующего решения. Ведь даже если оно будет принято, то нам еще нужно время, чтобы выровнять ситуацию. Они должны это хорошо понимать", — добавляет Игорь Романенко.

Чем может помочь Европа?

Эксперт говорит, что сейчас мы должны более активно работать с американскими и европейскими партнерами.

"У нас есть наземные современные зенитные комплексы SAMP/T совместного итальянского и французского производства. Их у нас небольшое количество, нужно больше. А также европейские государства могли бы наладить поставки ракет для этих комплексов, а также другие зенитные средства и боеприпасы для зенитной артиллерии. Этим можно исправить сложившуюся ситуацию. Отдельно, мы должны производить собственные ракеты, но эта работа ведется только по отдельным программам и мощного результата пока от отечественного ВПК нет. Это тоже нужно иметь в виду", — добавляет Романенко.

Франция и Италия передадут Украине современную ЗРК / Фото: Министерство обороны Франции

Американские ракеты на старые ЗРК

Военный эксперт отмечает, что есть такое направление, как программа Franken SAM, при которой устаревшие ракеты получают вторую жизнь.

"Это касается именно зенитно-ракетных комплексов старого образца, на которых можно использовать американские ракеты. Например, ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", С-300. Такие программы есть и они реализованы, вопрос упирается в поставку именно старых американских ракет. К ЗРК "Бук" подойдет морская ракета Sparrow. Для ЗРК "Куб" – ракета Sidewinder, а для С-300 подойдут ракеты от ЗРК Patriot. Вопрос только, когда эти старые ракеты поставят в Украину", — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что ракеты в Patriot кроме американцев могут производить японцы. Они обладают необходимыми мощностями и технологиями.

"Стоит разговаривать на эту тему с японскими союзниками. Кстати, Украина планирует в ближайшее время подписать договор по безопасности с Японией. Это может быть дополнительным импульсом для таких поставок. У нас также есть комплекс NASAMS, он действует. Но и к нему нужны ракеты, которые совместно с американцами производит Норвегия", — добавляет Игорь Романенко.

Система Patriot/Wikipedia

Непредвиденные расходы

Эксперт подчеркивает, что война – это вынужденные расходы боеприпасов. Особенно, когда страна все время защищается и отбивает ежедневные воздушные атаки противника.

"Война непредсказуема, поэтому, кроме защиты городов, у нас есть вынужденные расходы ракет. Помните период в феврале, когда мы массово уничтожали российские летательные аппараты? Прежде всего самолеты Су-34, которые применяли управляемые авиабомбы, особенно во время захвата Авдеевки. Для сброса КАБов враг также совершенствует самолеты Су-35. Поэтому нам нужно было сбивать эти вражеские самолеты. Это вынужденные расходы, которых невозможно избежать", — отмечает Игорь Романенко.

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

Картину бы сменили европейские F-16

По словам военного эксперта, сложную ситуацию со снарядным и ракетным голодом в Украине могут разрешить американцы, но для этого им необходимо принять чисто политическое решение.

"Они должны предоставить возможность, чтобы в Украину зашли европейские F-16, которые готовы к такой работе еще с прошлого года. Это помогло бы нам изменить ситуацию с российской авиацией и воздушными атаками на мирные города, уберечь сотни жизней. Для этого, подчеркиваю, нужное только политическое решение К сожалению, в США с этим затягивают, наверняка надеются, что ситуация в Украине изменится сама собой и нам можно пока не помогать, потерпим. Поэтому сомнительно, что сейчас они дадут вопросу с европейскими F-16 "зеленый свет". Они и так затянули его еще с прошлого года, но нам нужно продвигать эту идею к США — это реальный выход из сложной ситуации", — рассказывает Игорь Романенко.

Истребитель F-16 / Фото: Lockheed Martin

Пора напомнить об истребителях Gripen

Эксперт добавляет, что еще в 2022 году в экспертных кругах активно обсуждали возможность передачи Украине мощных шведских истребителей Gripen. Но шведская сторона не соглашалась на это, потому что Швеция имела тогда нейтральный статус. Хотя были разрешены тестовые испытания Gripen с участием украинских пилотов.

Истребители Gripen. Фото с сайта saabgroup.com

"Сейчас все изменилось — от 7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32 членом Альянса. Поэтому, я считаю, что пора снова поднимать вопросы относительно самолетов Gripen и напомнить об этом шведским партнерам. Эти истребители менее прихотливы в использовании чем F-16, но главное их отличие в том, что они могут быть носителями ракет Taurus, что сейчас для Украины очень важно. Поэтому стоит снова разговаривать на эту тему с представителями Швеции, потому что их самолеты помогут кардинально изменить ситуацию в воздухе и на фронте", - заключает Игорь Романенко.

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