Ракетный обстрел Гуляйполя продолжается неделями: к людям военные впервые смогли привезти гуманитарку

Именно ради гражданских, признается "Зевс", как только выпадает свободная минута в перерывах между боями и боевой выучкой, он загружает свой внедорожник под завязку и едет к людям.

Более 60 раз в течение одних суток из артиллерии, авиацией, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Тяжелее всего было в прифронтовых селах Пологовского района, возле Каменского, Орехова и на Гуляйполье. Из-за интенсивного вражеского огня, туда крайне редко добираются гражданские волонтеры. Зато там остается очень много гражданских жителей, нуждающихся в помощи. Получают ее от экипажа "Зевса", украинского военного, еще ребенком, в родной Грузии испытавшего все ужасы войны, а ныне — в перерывах между боевой работой развозит гражданским самое необходимое, говорится в ТСН.

В Орехове очень неспокойно, когда туда приезжают с помощью военные. “Вчера фосфорными бросали. На соседнюю улочку прилетело. Так как бахнуло, зарево такое! Мы попадали, осколки улетели”, — рассказывают учительница начальных классов местной гимназии Наталья.

Ее школу разбили вдребезги несколько российских авиационных бомб в самом начале недели, а накануне снаряды, чуть ли не уничтожили ее дом. “Раньше как-то обстреливали больше “Градами”, танками, пушками. А сейчас, я не понимаю, чего они больше стали нас обстреливать этими ракетами, что из самолетов”, — добавляет женщина.

Именно ради гражданских, признается Зевс, как только выпадает свободная минута в перерывах между боями и боевой выучкой, он загружает свой внедорожник под завязку и едет к людям. "Зевс" говорит, точно знает почему, люди не хотят уезжать из-под обстрелов. Много лет назад маленьким мальчиком он сам видел очереди за гуманитаркой и тогда впервые почувствовал, какой уродливый и паскудный "русский мир". “Я это проходил! В 91-м году, когда я жил в Грузии, мы тоже получали гуманитарку, когда война началась! Я это прекрасно понимаю. Я тоже стоял, родители стояли за хлебом, за гущенкой, за всеми мероприятиями. Я никогда не думал, что мы поменяемся местами», – говорит военный волонтер.

По паспортам под строгую отчетность они раздают с полсотни продуктовых наборов в Орехове и едут в Гуляйполе, где люди делятся такими же историями выживания под снарядами. Гуляйполе россияне последнюю неделю обстреливают безжалостно. Люди говорят, к ним гуманитарку привезли впервые. “Этих людей мы еще не видели, и они говорят, что туда еще никто не приезжал. И мы радуемся, потому что мы доставили гуманитарку туда, где еще никто не был”, — говорит военный волонтер “Маркус”.

Такие случаи, говорят военные волонтеры, одновременно и шокируют и вдохновляют, потому что люди здесь в отчаянии, но и верят в победу. "Мы уже не дождемся, когда уже то контрнаступление и выгнать их всех", — говорят местные.

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