Ракетный обстрел Херсона: столб земли поднялся на десяток метров вверх, засыпал квартиры через выбитые окна

Взрывы в городе не прекращаются, они здесь регулярные и круглосуточные.

В Херсоне россияне накануне установили собственный антирекорд, обстреляли город более 90 раз, говорится в ТСН.

Оружие дальнего поражения упало в городе прямо посреди нескольких многоэтажек в спальном районе города. Ударили оккупанты в 11 утра, когда люди уже не спали и вышли из домов.

В спальном районе города прямо посреди двух многоэтажек упала ракета. После попадания вдоль и поперек улицу пронизывала ограничительная лента, здесь груды обломков, битое стекло и немалых размеров воронок.

Также читайте Россияне бросили на Соледар самых подготовленных "вагнеровцев", но украинцы ежедневно минусуют их едва ли не сотнями

Россияне применили оружие дальних дистанций и огромных разрушений, его тип еще выясняют, но уже понятно: эквивалент взрывчатки достигает не одной сотни килограммов. Очевидцы рассказывают, что взрыв был такой силы, что над кратером столб земли поднялся на десяток метров вверх и повредил электропровода. Взрывом повредило водопровод, из подъездов и квартир вырывало металлическую дверь. С первого по последнего этажа обломками в домах выбило все окна.

Землю в квартирах пришлось собирать лопатами, жилье превратилось в месиво. Когда правоохранители зафиксировали последствия разрушения, возобновлять коммуникации сразу прибыли коммунальщики. После обстрела город частично остался без света.

Взрывы в городе не прекращаются, они здесь регулярные и круглосуточные. Кроме ракет, с левого берега Днепра оккупанты накрывают сюда "Градами", минометами.

Стрелять по Херсону безнаказанно – чужакам никто не даст, убеждают наши военные. По ту сторону Днепра враг несет немалые потери и продолжает мстить гражданским. “При первой возможности покинуть город Херсон. Мы не устаем это говорить”, — отмечает начальник пресс-службы тактической группы "Грим" Дмитрий Плетинчук.

Военные настаивают, что в ближайшее время оставаться жителям в городе не стоит. Если на передовой ребята к обстрелам готовятся, хотя бы есть бронежилет и каску, то эти средства защиты всем жителям Херсона не предоставят.

Читайте также:

"Фантастические планы Кремля": защитники границы с Беларусью высказались по поводу возможного наступления

Новые военные учения в Беларуси: Жданов оценил угрозу для Украины

Жданов заявил, что в рамках мобилизации Россия закрыла границы должникам: "Занавес опускается"