Ракетный обстрел Одессы: что известно о попадании и что говорят местные (фото, видео)

Россияне ночью ударили по Одессе дронами, а с утра накрыли город ракетами со стратегической авиации. Три российских ракеты попали в жилые многоэтажки и частные дома. Еще пять крылатых ракет удалось уничтожить в воздухе, но обломки падали на город и приводили к масштабным пожарам и разрушениям. Одно многоквартирное здание не подлежит восстановлению, в другом существует угроза обвала.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Ракетный удар по многоэтажкам в Одессе

Оккупанты 29 декабря устроили массированную ракетную и дроновую атаку Одессы. Из-за этого в городе погибли 4 человека, есть много пострадавших. Местные, которые пережили тяжелую ночь, рассказывают, как им удалось выжить. Жительница Одессы Людмила говорит, что ее спасло то, что она успела забежать в ванну.

Российская ракета попала между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Сразу начался пожар и весь квартал затянуло едким дымом.

Ракетный обстрел Одессы

Взрыв был такой силы, что дрогнули не только соседние подъезды – в домах рядом вылетели все окна. Люди выбегали на улицу, чтобы спастись.

"Слышно было сначала свист и сразу взрыв. Затем — второй взрыв. Все тряслось, окна выбило", — говорит жительница соседнего дома Елена Япс.

Спасатели тушили пламя и вместе с тем разбирали завалы – не все успели эвакуироваться. Из-под руин безжизненными вынесли трех человек.

Ракетный обстрел Одессы

Что известно о пострадавших

Скорые доставляли пострадавших чуть ли не во все медицинские учреждения, кроме травм у многих отравление угарным газом.

"В нашу больницу было доставлено каретой скорой семь пострадавших, в том числе был один ребенок 6 лет. Сейчас их состояние тяжелое все необходимое лечение им предоставляется", - сказал медицинский директор Одесской больницы Вадим Стоев.

Оккупанты обстреляли 3-этажный дом и школу

В нескольких кварталах от атакованной 16-этажки еще одна российская ракета попала в старый трехэтажный дом. Здесь тоже под завалами обнаружили погибшую.

Соседнюю многоэтажку спас земляную насыпь. Школа сильно повреждена.

Ракетный обстрел Одессы

"Это счастье, что у нас каникулы и не было детей, просто счастье, что боженька нас бережет с нашими ВСУ и ПВО. Районные администрации оказывают помощь, закрываем пленкой окна, это первоочередные противоаварийные работы собираем документы на восстановление", — говорит городской голова. Геннадий Труханов.

В результате ночной и утренней атаки россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом. Разрушения подверглись около 70 квартир.

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Напомним, во время воздушной тревоги утром 29 декабря в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении области.

Известно, что в Одессе ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5 этаж и еще несколько этажей пострадало.

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