Ракетный обстрел Одессы: что известно о попадании и что говорят местные (фото, видео)

ТСН узнала подробности ракетного удара.
Россияне ночью ударили по Одессе дронами, а с утра накрыли город ракетами со стратегической авиации. Три российских ракеты попали в жилые многоэтажки и частные дома. Еще пять крылатых ракет удалось уничтожить в воздухе, но обломки падали на город и приводили к масштабным пожарам и разрушениям. Одно многоквартирное здание не подлежит восстановлению, в другом существует угроза обвала.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
Ракетный удар по многоэтажкам в Одессе
Оккупанты 29 декабря устроили массированную ракетную и дроновую атаку Одессы. Из-за этого в городе погибли 4 человека, есть много пострадавших. Местные, которые пережили тяжелую ночь, рассказывают, как им удалось выжить. Жительница Одессы Людмила говорит, что ее спасло то, что она успела забежать в ванну.
Российская ракета попала между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Сразу начался пожар и весь квартал затянуло едким дымом.
Взрыв был такой силы, что дрогнули не только соседние подъезды – в домах рядом вылетели все окна. Люди выбегали на улицу, чтобы спастись.
"Слышно было сначала свист и сразу взрыв. Затем — второй взрыв. Все тряслось, окна выбило", — говорит жительница соседнего дома Елена Япс.
Спасатели тушили пламя и вместе с тем разбирали завалы – не все успели эвакуироваться. Из-под руин безжизненными вынесли трех человек.
Что известно о пострадавших
Скорые доставляли пострадавших чуть ли не во все медицинские учреждения, кроме травм у многих отравление угарным газом.
"В нашу больницу было доставлено каретой скорой семь пострадавших, в том числе был один ребенок 6 лет. Сейчас их состояние тяжелое все необходимое лечение им предоставляется", - сказал медицинский директор Одесской больницы Вадим Стоев.
Оккупанты обстреляли 3-этажный дом и школу
В нескольких кварталах от атакованной 16-этажки еще одна российская ракета попала в старый трехэтажный дом. Здесь тоже под завалами обнаружили погибшую.
Соседнюю многоэтажку спас земляную насыпь. Школа сильно повреждена.
"Это счастье, что у нас каникулы и не было детей, просто счастье, что боженька нас бережет с нашими ВСУ и ПВО. Районные администрации оказывают помощь, закрываем пленкой окна, это первоочередные противоаварийные работы собираем документы на восстановление", — говорит городской голова. Геннадий Труханов.
В результате ночной и утренней атаки россиян в Одессе поврежден 21 жилой дом. Разрушения подверглись около 70 квартир.
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Напомним, во время воздушной тревоги утром 29 декабря в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении области.
Известно, что в Одессе ракета попала в многоэтажку. На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5 этаж и еще несколько этажей пострадало.
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