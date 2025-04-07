Ракетный обстрел Украины: военный эксперт рассказал о новой тактике России

Россияне пытаются обойти ПВО / © ТСН.ua

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Российские оккупанты постоянно ищут возможности, чтобы снизить эффективность украинской ПВО.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко.

Эксперт отметил, что россияне ищут новые способы, чтобы их ракеты долетали до целей.

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«Радиус действия Patriot, которые есть у нас на вооружении, не большой. Как известно, комплексов такого класса у нас мало, а если их использовать на малых высотах, то радиус действия еще больше снижается. Учитывая такие особенности, россияне все время ищут возможности, чтобы снизить эффективность нашей противовоздушной и противоракетной обороны. Им принципиально, чтобы их баллистика долетала до целей, поэтому используют все возможности. Если ракеты идут на высокой скорости и на малых высотах, то обнаруживать их и уничтожать крайне сложно для средств противоракетной обороны», — объясняет военный эксперт.

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Дата публикации 08:57, 06.04.25 Количество просмотров 644 Появилось видео с места ракетной атаки в Киеве