Ракетный обстрел Запорожья: новые подробности циничного убийства 8-летнего мальчика и его матери

В Запорожье россияне ударили по гостинице. На месте трагедии погибли 8-летний мальчик и его мама, отец и 12-летняя дочь получили ранения. Контузии также получили две женщины, которые были неподалеку.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Россияне ракетой попали по гостиничному комплексу, здесь огромная воронка. В момент удара в помещении находилась семья.

"Вот только что узнали, что это наших знакомых. Погибла мама и мальчик и один ребенок в реанимации, это хозяева этого заведения", – говорит жительница Запорожья Алина Лятифова.

В результате вражеской атаки погибла 38-летняя женщина и ее 8-летний сын — их тела деблокировали из-под завалов спасатели.

44-летнего отца и 12-летнюю дочь чрезвычайники достали из-под руин живыми. Мужчина в больнице находится в состоянии средней тяжести. Девочка – в реанимации у нее переломы, ранения и ожоги.

"Ребенок поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. Это геморрагический шок, это травматический шок, переохлаждение. Ребенок находится в реанимации и будет находиться в реанимации. Стабильное, но тяжелое состояние, позволяющее уже проводить оперативное вмешательство. Это очень большой путь к выздоровлению", – говорит медицинский директор областной детской больницы Вячеслав Ткаченко.

Медики говорят, девочке удалось выжить, в частности, благодаря вовремя оказавшим помощь ей. Один из спасателей не отпускал ребенка, пока его не спасли.

"Массивная плита перекрытия, которая упала на девушку не давала ее деблокировать. Спасатель нашел возможность подлезть под плиту, обнял девушку и держал ее до тех пор, пока другие спасатели не вытащили его и девушку, Андрей Сливка крепко держал в своих объятиях 12-летнюю девочку", — говорит спикер ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

Вытащивший из-под завалов спасатель 12-летнюю девочку

В разрушенную гостиницу знакомые приносят цветы, разгребают обломки. От взрывной волны в многоэтажках рядом посыпались окна.

На месте вражеского удара работают коммунальные службы, фиксируют обращение людей и помогают закрыть фанерами окна.

В результате террористического удара в Запорожье еще две женщины обратились с контузиями в больницу — сообщили в ГСЧС, они работали на объекте рядом с гостиницей. В городе повреждены 9 многоэтажек, объекты инфраструктуры и учебное заведение.

Вырва на месте отеля

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