Ракетный террор и коалиция "Патриотов": чего добивается Путин и как сломать его планы

Только в ночь на пятницу, 2 мая, украинские силы ПВО сбили все 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон, которые запустила Россия. Наши ПВО и ПРО работают отлично. Современными западными системами, в частности Patriot, мы сбиваем даже "Кинжалы" и "Искандеры", о которых в Москве кричали "аналогов нет".

Военные эксперты говорят, что Москва сменила тактику на фоне нового поворота в этой полномасштабной войне – переноса боевых действий на территорию самой РФ. И это, кстати, поддержали наши западные партнеры заявлениями "Украина имеет право защищаться".

С одной стороны, в Кремле, очевидно, продолжают наивно считать, что таким образом смогут принудить украинцев к капитуляции.

С другой стороны, враг пытается нагрузить нашу систему ПВО и ПРО, чтобы потом ее пробить и уничтожить. Ну, и конечно же, россияне продолжают охотиться за системами Patriot. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, российская армия каждую ночь пытается выследить комплексы Patriot, чтобы их уничтожить, но безуспешно.

Однако, как долго еще продлится этот террор? К чему готовиться украинцам? Какие цели преследует Путин и его армия военных преступников? ТСН.ua разбирался.

Лишь в мае удары по Украине (за месяц Москва выпустила 566 ракет и дронов) обошлись России примерно в $300 млн. Конечно, деньги кремлевский "фюрер" не считает. Да и сколько еще ракет осталось в России тоже считать бесполезно. Москва смогла наладить их производство, получая западные комплектующие по схеме двойного импорта из Китая, Казахстана, Армении, Турции и других.

Иранские самолеты Ил-76, которые могут перевозить военные грузы, участили в Москву. И украинцы это почувствовали на себе – массированные атаки иранскими "шахедами" в мае-июне стали регулярными. Россияне запускают по несколько десятков ударных дронов сразу (больше всего было уничтожено 28 мая – 52 БПЛА). Причем технику их применения они изменили, чтобы запутать наши Воздушные силы.

The New York Times в статье "Что нужно для защиты Киева от российских бомбардировок" упоминает истоки секретных документов Пентагона, где отмечалось, что до конца мая Украина может исчерпать зенитные ракеты в пять советских систем С-300 и "Бук". Действительно, еще в апреле накануне очередного "Рамштайна" Financial Times писала, что основной темой встречи союзников будет как раз поставка Украине ракет в системы ПВО накануне подготовки к контрнаступлению.

Возможно, именно поэтому в мае Россия начала массированные атаки ракетами и дронами, пытаясь истощить нашу систему ПВО и ПРО, и исчерпать запасы зенитных ракет, которые необходимы для прикрытия неба во время запланированного контрнаступления. Однако, по данным британской разведки, несмотря на действительно массированные атаки, Россия не имела значительных успехов в достижении своих целей – нейтрализации и уничтожении усовершенствованной украинской ПВО.

"С начала мая Россия все больше уступает инициативе в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям", — отмечается в отчете Минобороны Великобритании. После очередного прорыва на Белгородщине 1 июня, как отмечает британская разведка, перед российским командованием предстала безысходная ситуация: укрепить оборону в приграничных с Украиной регионах России, или укрепить свои силы на фронте в ожидании украинского контрнаступления.

В настоящее время в российских силах, по словам главы разведывательного центра Минобороны Эстонии Марго Гросберга, идет реорганизация и замена подразделений, к началу ожидаемого украинского контрнаступления РФ пытается восполнить свои потери, поэтому упор делается на подготовку к обороне, а наступательных операций проводится меньше.

"Объявленная 1 апреля вербовочная кампания в РФ особых успехов не принесла. Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет объявлено о новой волне мобилизации, как это было в сентябре прошлого года", – сказал Марго Гросберг.

Чтобы нивелировать ракетные и дроновые атаки врага, нам нужно еще больше систем Patriot, а также натовские самолеты-разведчики, однако пока о них переговоры не ведутся.

"Нам нужны современные истребители. Это не просто вопрос нашей защиты. Это вопрос безопасности наших людей. Но до истребителей еще нужно дожить. Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше "Патриотов". Почему "Патриоты"? Потому что они способны сбивать все типы российских ракет.Вот и все.У нас много других систем, но "Патриоты" — это "Патриоты", — сказал Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, Киев обсуждает "коалицию Patriot" со странами, которые присоединились к "коалиции истребителей": Германией, Данией, Нидерландами. Почему именно поставки систем Patriot Украине сейчас так важны? Ибо, во-первых, Россия чаще начала наносить удары именно баллистическими ракетами, такими как "Кинжалы" и "Искандеры". Их очень тяжело обнаружить и сбить. Поэтому время между объявлением сигнала воздушной тревоги и появлением таких ракет в воздушном пространстве Украины очень короткое, и люди не всегда успевают добежать до укрытий. Во-вторых, сбивая российские баллистические ракеты, Украина еще больше развенчивает миф об "уникальных" разработках оборонно-промышленного комплекса РФ, которым "аналогов нет".

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, несколько стран уже пообещали предоставить Украине дополнительные системы Patriot. Президент Зеленский отмечал, что сейчас Украина работает над созданием щита, который закрыл бы наше небо. С начала полномасштабного российского вторжения Москва выпустила по Украине около 5 тыс. ракет. Однако стратегический военный эффект так и не достиг. Более того, недавно дописал в Facebook заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, украинская ПВО научилась сбивать все виды ракет, которые способны нести тактические ядерные боеголовки: "Искандер-М", "Искандер-К", Х-55, Х -101 и "Кинжалы". Поэтому ядерная угроза со стороны РФ почти нивелирована. Вопрос только в количестве систем Patriot в украинском арсенале.

"Москва заявляла, что ее армия вторая в мире, но теперь "многие считают российское войско вторым по силе в Украине", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако президент Польши Анджей Дуда предостерегает от поспешных заявлений, что Путин уже проиграл эту войну. По его словам, россиян больше 100 млн, а украинцев меньше 40 млн, и уже одна эта разница показывает, у кого есть преимущество.

"Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота. Это разные культуры. Россия – ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия – и что над тем, что мы смеемся, что она вывозит танки с 1960-х лет, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли. Путин проигрывает войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины", — сказал польский президент.

Это заявление Анджей Дуда сделал не для того чтобы сказать, чтобы все пропало, а скорее, чтобы еще больше мобилизовать Запад на помощь Украине. Наши пилоты только начинают обучение на современных западных истребителях в Европе. Поэтому анонсированное украинское контрнаступление станет лишь первым шагом к более масштабной военной операции по освобождению всех оккупированных Россией территорий. Например, министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что существует реальная возможность освобождения и Крыма.

"Задача для России состоит в попытке угадать, где вдоль фронта протяженностью 600 миль (почти 1000 км – ред.) Украина совершит свои атаки, но спутниковые снимки показывают, что Россия четко осознает, что Запорожье может быть в центре внимания. Линии укреплений были построены не только вокруг Мелитополя, большого города, который сейчас служит российским материально-техническим центром на юге, но также вдоль дорог в Крым и на полуострове", — пишет The Washington Post.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, танки, которые будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими наземными силами, будут иметь важное значение в будущем контрнаступлении Украины. Вопрос поставки истребителей F-16, которые, очевидно, будут иметь решающее значение в течение второго этапа нашего контрнаступления, является долгосрочным планом по оснащению Украины.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это осознают. Чтобы создать такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", — отметил генерал.