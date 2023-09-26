Ракетный террор России по Украине будет продолжаться: какие цели и ресурсы имеет враг

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна-агрессорка Россия не будет рассматривать предложения по переговорам, предусматривающим прекращение огня.

"Раз они хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя", – заявил он.

Но на поле боя оккупанты не достигли желаемого эффекта, непосредственно на линии боевого столкновения. Более того, они понесли фактически сокрушительные потери в технике и в живой силе.

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Наступательные действия окончились провалом. Противник вынужден был перейти к активным оборонительным действиям. Впрочем, им нужно хоть какие-то "победы" продемонстрировать собственному населению. В виде победных реляций будут сообщения руководства оккупационной армии о нанесении очередных ракетных ударов по территории Украины. Это для окупантов едва ли не единственный возможный сценарий продолжения активного характера войны, который можно продать внутреннему потребителю.

Российские оккупационные войска будут и дальше интенсифицировать частоту ракетных атак по Украине. Для этого враг располагает еще достаточным ракетным потенциалом разного типа.

Они имеют в достаточном количестве как иранские беспилотники, так и крылатые ракеты. В подтверждение этого тезиса New York Times приводит оценку от британской группы Conflict Armament Research, датированную еще в ноябре 2022 года. По оценке экспертов, для ракетных обстрелов Украины в ноябре 2022 противник использовал Х-101, изготовленные в октябре 2022 года. Это означает, что уже в ноябре 2022 года стало ясно, что Россия может продолжать производство крылатых ракет большой дальности, несмотря на весь комплекс санкций.

Российская ракета Х-101 / Фото: armyinform.com.ua

Стоит говорить о том, что с начала мая текущего года российские оккупанты существенно изменили характер и подход к ракетным атакам. Сейчас они комплексно подходят к вопросу о поражении определенных для себя целей.

Россия обстреливает украинские города по разным направлениям и по разным траекториям, пытаясь вычислить пробелы в обороне и обойти украинскую ПВО. Сначала идут массированные атаки беспилотниками, а затем комбинированные, с применением крылатых и баллистических ракет.

При этом на "Шахеды" мы вынуждены использовать зенитные ракеты, которые по своей стоимости значительно превышают цену дронов. Учитывая, что основу нашей ПВО до сих пор составляют советские системы С-300 и "БукМ1", то работать вынуждены именно ими, хотя и есть определенная нехватка боезапаса.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 / Фото: wikipedia.org

К тому же, враг использует иранские дроны в ночное время, что снижает эффективность использования мобильных групп для их сбивания. Не исключаю, что кроме советского оружия, вероятнее всего, в ход идет и западное оружие. А за ней россияне охотятся, поскольку используют дроны-разведчики, фиксирующие места пуска наших ракет, которые они дальше отрабатывают атаками крылатых и аэробалистических ракет.

По оценкам британской разведки, РФ стала чаще привлекать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) во время своих ракетных атак в глубь территории Украины. Речь идет о том, что частые ракетные удары дальнего радиуса действия вглубь территории Украины, вероятно, в первую очередь направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны.

"Совершенствуя предыдущие волны глубоких ударов, Россия стала чаще привлекать к операциям невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты", – говорится в обзоре.

Действительно, атаки направлены на то, чтобы максимально уничтожить украинскую систему ПВО. Для врага важно нанести репутационный удар по американским системам ПВО и доказать эффективность своего оружия.

Современная система ПВО IRIS-T / Фото: Getty Images

Впрочем, стоит говорить и о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре в преддверии отопительного сезона. Последние удары ракет и дронов являются фактически стартом осенне-зимней кампании массированных ракетных атак по Украине. Интенсивность ракетных ударов армии РФ с использованием БПЛА и крылатых ракет разного типа базирования за последний месяц увеличилась в полтора раза.

До начала отопительного сезона осталось мало времени, процент ударов будет еще больше. Тактика террора против гражданских продолжится, и в первую очередь пострадает энергоинфраструктура.

Опасность для Украины представляют комбинированные атаки с использованием дронов-камикадзе. БПЛА перед ракетной атакой запускают по разным направлениям одновременно для выявления систем ПВО. Речь идет о тактике нанесения комплексных ударов, так называемой "звездной атаке", с использованием БПЛА и различных видов высокоточного оружия — "Кинжалов", "Калибров", "Искандеров" и других.

Российская ракета "Калибр" / Фото: Associated Press

Ударами за последние дни ВС РФ прощупывали концентрацию средств ПВО и как они работают. Заметьте, Ту-95 часто выпускают по одной ракете, а рассчитаны на восемь. Так ВС РФ проводят обучение боевых экипажей, их натренируют для последующих массированных ударов.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 18 сентября заявил, что во время ночной атаки по Украине ВС РФ подняли в воздух беспрецедентное количество самолетов.

Утром 21 сентября российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным командования Воздушных сил ВСУ, 43 ракеты выпустили 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Приблизительно в 06:00 утра был нанесен удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

"Ракеты запускались несколькими волнами. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс", — сообщили украинские военные.

Госкомпания "Укрэнерго" рассказала о последствиях первой за полгода массированной вражеской атаки. Частично были обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области.

О повторении атак военных РФ по украинской энергосистеме предупреждали в разведке Министерства обороны Великобритании. По информации британской разведки, Россия может накопить большие запасы крылатых ракет воздушного базирования.

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Россия прибегает к массовым ракетным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины – ТЭЦ, ТЭС, трансформаторы, распределительные подстанции и т.д. Подобными обстрелами Россия пытается склонить руководство Украины к переговорам и политическим договоренностям.

Следует отметить, что российские кафиры еще долго будут в состоянии использовать против Украины высокоточные ракеты Х-47 "Кинжал". При этом враг будет применять его в комплексе вместе с другими видами ракетного вооружения и БПЛА. "Кинжал" является модификацией ракет "Искандер" для запуска из самолетов, поступившего в армию РФ в 2017 году. О нем в 2018-м публично сообщил Путин во время послания в Федеральное собрание.

Самолет МиГ-31К с ракетой "Кинжал" на подвеске / Фото: kremlin.ru

Платформой для ракетного комплекса является сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Дальность поражения цели – 2000 км. Самая большая проблема противодействия таким самолетам состоит в том, что запуски ракет они осуществляют не с украинского воздушного пространства, и поэтому их невозможно сбить.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что масса боевой части Х-47М составляет 500 кг, а скорость ракеты – более 12 тысяч км/ч. Боеприпас "Кинжала" может быть как обычным, так и ядерным. После пуска из самолета такая ракета поднимается в верхние слои атмосферы и достигает максимальной скорости при заходе на цель баллистической траектории.

В отчете НАТО о гиперзвуковом оружии за 2020 год говорится, что "Кинжал" не следует характеризовать как гиперзвуковое оружие, но комплекс был включен в этот перечень из-за его способности маневрировать по своей баллистической траектории. И хотя Кремль заявляет, что эта ракета может развивать скорость 10 Махов, в отчете НАТО указано, что ее скорость, вероятно, гораздо меньше.

Следует отметить, что разведка Британии подтвердила потерю Россией нескольких ракет "Кинжал" в Украине, уточнив, что эти события стали смущением и сюрпризом для РФ, представлявшей ракеты как "непобедимые".

Тем не менее ракетные атаки со стороны противника будут продолжены. Если речь идет о прифронтовых городах, то там россияне используют С-300, которых у них еще достаточно много. Враг имеет в запасе до 3000 ракет к этому ЗРК, большинство из которых, однако, отслужило более 30 лет, поэтому находится в некондиционном состоянии. При текущих темпах отстрела имеющихся ракет к С-300 рашистам хватит на годы войны. Тем более они так заодно решат проблему утилизации своих ракет.

Примечательно, что то, что россияне называют высокоточным оружием, на самом деле таковым не является. По оценке специалистов, погрешность достаточно велика для поражения конкретных объектов и составляет не менее 30 метров. Примерно, российские ракеты поражают цели в половине случаев.

Второй тип оружия, на котором я хотел бы остановиться – это "Искандеры". Это оперативно-тактические ракетные комплексы. Россияне называют ее основным ракетным щитом или главным ответом странам НАТО. Первым практическим их применением с территории России были пуски по базам вооруженной оппозиции в Сирии. А 24 февраля 2022 года произошло более 60 пусков по территории Украины.

Собственно, пусковые комплексы "Искандер" могут использовать как крылатые ракеты, так и квазибалистические, дальность поражения которых – до 500 км. Это делает возможным их использование в локальных конфликтах, как это происходит сейчас.

Российский ракетный комплекс "Искандер" / Фото: commons.wikimedia.org

Сколько будут продолжаться ракетные атаки россиян?

Авторы The Insider заявляют, что до войны Россия производила в год до 225 баллистических и крылатых ракет всех типов — Х-101 и Х-32, в комплексы "Калибр" и "Искандер". Стратегические ракеты Х-555 современная РФ не производит, темпы производства по тактическим Х-59 – неизвестны.

Вынужден констатировать, что уже после полномасштабного вторжения в Украину и усиления экономических санкций агрессор нашел обходные пути и импортирует электронику американского и европейского производства через третьи страны.

По информации украинского разведобщества, во время ракетного удара по Кривому Рогу в мае оккупанты использовали ракеты, выпущенные в апреле этого года.

По данным расследования RUSI и Reuters, до 31 октября Россия импортировала электронных компонентов на 2,6 млрд долл., из которых не менее чем на 777 млн долл. были произведены западными фирмами, фигурирующими в отчете.

Авторы отчета указывают, что за время войны российская фирма Прософт осуществила 894 импорта продукции компаний Harting, Trimble, TE Connectivity, Texas Instruments и Infineon Technologies. Их логотипы были на деталях сбитых русских ракет.

По словам советника Офиса президента Владислава Власюка, Украина активно обменивается информацией о найденных западных компонентах в российских ракетах. Для пресечения российских атак нужно нейтрализовать выпуск таковой продукции, которая применяется для военных целей. Санкции нуждаются в расширении списка деталей, распространении ограничений на третьи страны и большем контроле за соблюдением запретов.

Поэтому успокаивать и говорить, что у них уже нет возможности, это откровенный бред. Напомню, в свое время представители ГУР и СНБО неоднократно отмечали, что "ракет в России осталось на 2-3 масштабных обстрела".

Да, РФ исчерпала значительный запас ракетного вооружения, но, к сожалению, смогла наладить их производство. Последние ракетные обстрелы россиян показали, что они зависят либо от общей ситуации на фронте, либо от каких-либо наших достижений или шагов на международной арене.

Россия будет продолжать терроризировать Украину ракетами, пока у нее будет хватать ресурса, поэтому Украине важно продолжать укреплять ПВО.

Украина получила новые поставки оружия и боеприпасов, в том числе новые системы противовоздушной обороны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть усиление для нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно", – отметил он.

Напомним, бывший советник Залужного из США спрогнозировал, когда ATACMS будут в Украине.

Автор: Д. Снегирев

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